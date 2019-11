Filmmusik mit Karl-Heinz Rehfeld

Creglingen.Der bisherige Vorstand des Kunstvereins Romschlössle Creglingen präsentiert am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr seine letzte Veranstaltung; im nächsten Jahr wird der Verein unter neuer Führung weiterarbeiten. In der ersten Veröffentlichung war versehentlich eine unvollständige Telefonnummer angegeben. Kartenreservierung ist möglich unter 07933 /700 32 36 (Elfriede Güllich). Karl-Heinz Rehfeld, der seit der Gründung des Vereins entscheidend mitwirkt, bestreitet diese Abschiedsveranstaltung mit einem eigenen Programm. Dazu hat er Anja und Patrick Ball aus Weikersheim gewonnen, die als Gesangssolisten Songs vorstellen werden wie „Over the rainbow“, „Du hast Glück bei den Frauen“ oder „Moon River“. Rehfeld selbst wird die Melodien aus bekannten Filmen am Klavier interpretieren und den Abend moderieren. Mit Anekdoten und Hintergründigem wird er die Filme im Gedächtnis der Zuhörer und Zuschauer wachrufen.

