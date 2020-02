Film über Pferdemarkt-Umzug

Creglingen.Mit 108 Gruppen hatte der Festumzug beim 100. Pferdemarkt alle bisherigen Dimensionen gesprengt. Der bunte Gaudiwurm wird noch einmal in Erinnerung gerufen, und zwar bei einem Filmabend am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Creglingen. Einlass ist um 17.30 Uhr. Gedreht hat den Film Olivier Luksch aus Niederstetten. Vor allem auch für Umzugsteilnehmer bietet der Film die einmalige Gelegenheit, sich den ganzen Umzug anschauen zu können. Bild: Boas

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020