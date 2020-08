Creglingen.Jetzt herrschen die so genannten Hundstage. Die Temperaturen sind hoch, und Arbeit und Sport werden im Laufe des Tages oft unerträglich.

Wenn es draußen zu heiß ist, kann man sich einen erfrischenden Besuch in der öffentlichen Bücherei im Romschlössle gönnen. Hier zwischen den alten Steinmauern muss man garantiert nicht schwitzen und man kann mühelos in fantastische Welten und spannende Abenteuer abtauchen.

Einen schönen Roman auswählen und sich gleich damit im nahen Romschlösslegarten am blubbernden Quellstein ein schattiges Plätzchen unter den Apfelbäumen suchen – da macht Lesen doppelt Spaß. Kinder dürfen sich bei der Sommerleseclubaktion mit unterhaltsamen Geschichten eindecken und mit dem dazugehörigen Bücherquiz sogar einen Preis gewinnen. Wenn sie mindestens drei Bücher lesen, werden sie auch noch mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Für lange Urlaubsfahrten stehen rund 200 Hörbücher für Erwachsene und 400 Hörbücher für Kinder bereit. So wird es sogar im Stau auf der Autobahn nicht langweilig. Selbst für die kleinsten Zuhörer ist vorgesorgt. Mit der Toniebox und den niedlichen Tonie-Figuren haben schon Dreijährige einen Riesenspaß mit Hörgeschichten und Liedern.

Jetzt hat man endlich auch mal genügend Zeit für einen schönen Spieleabend mit Freunden oder der Familie.

220 Gesellschafts- und Brettspiele haben die Büchereinutzer zur Auswahl. Und wenn Mama und Papa keine Lust haben, können die Kids sich zum Spieleabend „Zocken bis es dunkel wird“ in der Bücherei anmelden. In einem Nebenraum, und am Mittwochnachmittag sogar im Innenhof, lädt der Bücherflohmarkt zum Stöbern ein. Mit wenig Kleingeld kann man preisgünstige Bücherschnäppchen machen. Ein Tipp einer Leserin: „Ich kaufe gerne meine Ferienlektüre im Flohmarkt, und am letzten Urlaubstag verschenke ich die Romane an andere Gäste im Hotel. So wird mein Reisekoffer erleichtert und ich habe genügend Platz für meine Reisemitbringsel“.

Die Bücherei erstreckt sich auf über 400 qm, die auf drei Stockwerke verteilt sind. Somit ist auch gewährleistet, dass der benötigte Abstand eingehalten werden kann.

An vier Wochentagen mit insgesamt zehn Stunden hat die Bücherei in den Sommermonaten geöffnet. Damit auch Berufstätige das Angebot in Anspruch nehmen können, ist teilweise auch am Abend oder in der Mittagspause die Büchereitüre offen. Selbstverständlich sind auch Feriengäste in der öffentlichen Einrichtung willkommen. Mit einem Ferienpass kann zum Beispiel eine Familie das komplette Büchereiangebot nutzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020