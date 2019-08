Ergebnis war überaus lecker

Creglingen.Die Creglinger Gartenfreunde und die Bücherei haben beide ihr Domizil im Romschlössle. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie ab und zu gemeinsame Sache machen. Die verschiedensten Kräuter sind im Romschlösslegarten angepflanzt und können momentan geerntet werden. Deshalb luden beide Veranstalter zu einer kulinarischen Gartenparty ein. Doch das leckere Menü musste vorher erst zubereitet werden. Elli Metzger hatte von einem Besuch auf der Bundesgartenschau in Heilbronn köstlich vegetarische Rezepte mitgebracht. Mit ihrem Kochteam und 13 Creglinger Kindern wurden diese in die Praxis umgesetzt. Drei Stunden wurde in den beiden Romschlössleküchen geschnippelt, gemengt, geschmort und gebrutzelt. Das Ergebnis, das herauskam, konnte sich schmecken lassen. Um die Mittagszeit trudelten dann auch die erwachsenen Gäste ein. Zuerst wurden im Pavillon die Kräuter- und Rosenbowle kredenzt. Dann marschierten die Kinder im Gänsemarsch mit ihren gefüllten Töpfen, Platten und Schüsseln in den Garten. Aufgetischt wurden Quinoa-Bratlinge mit Gemüsebolognese, dazu eine Quark-Yoghurt-Creme, gegrillte Möhrchen und Kartoffelwedges mit Rosmarinkruste. Als Salatbeilage wurden züngelnde „Gurgenschlangen“ serviert. Die Krönung bildete ein Beeren-Vanillecreme-Trifle, garniert mit Rosenblüten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019