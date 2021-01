Elternbeiträge für Januar werden ausgesetzt

Creglingen.Die örtliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen steht einmal jährlich auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Diesmal stand der Bericht von Hauptamtsleiterin Anita Müller ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die bekanntermaßen erhebliche Auswirkungen auf die Kindertagesstätten und Schulen hatte.

Seit März 2020 dominierte Corona die Lage. Familien und Einrichtungsträger habe die Pandemie vor große organisatorische Herausforderungen gestellt. Sowohl Eltern als auch Erzieherinnen sei ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt worden, so Anita Müller. Nach wie vor sei an einen normalen Regelbetrieb nicht zu denken. Laut Anita Müller wird in allen vier Kindergärten eine Notbetreuung angeboten, die im evangelischen Kindergarten 15, in der Kita Zaubertal zehn und in den Kindergärten Oberrimbach und Freudenbach je zirka sieben Kinder in Anspruch nehmen. Ob sich bis 14. Februar an der Situation etwas ändere, müsse man erst sehen.

Inzwischen gibt es bei der Stadt eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit, die rückwirkend zu Beginn dieser Woche eingeführt werden soll.

Für Januar werden die Elternbeiträge ausgesetzt. Eingeschlossen sind dabei auch die Kernzeitbetreuung der Grundschule und die Eigenbeteiligung an den Fahrtkosten. Laut Anita Müller sind die Beiträge im Haus der Kinder allerdings bereits abgebucht worden, was zu Kritik auf Elternseite geführt habe.

Die vier Einrichtungen sind im laufenden und im kommenden Jahr gut ausgebucht, wie Anita Müller weiter ausführte. In Creglingen stehen kaum Restplätze zur Verfügung. Voraussichtlich erst 2022/2023 bessert sich die Lage.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Haus der Kinder laufen Anita Müller zufolge weitgehend planmäßig. Während der Arbeiten in den Gruppenräumen müsse die jeweilige Gruppe übergangsweise im Gemeindesaal untergebracht werden. Der Umbau des Gruppenraums im Dachgeschoss sei beendet, die Sanitäranlagen sind noch nicht fertig. Im Anschluss folgen Umbau und Sanierung des ersten Obergeschosses. In der Kita Zaubertal hat sich gezeigt, dass das Ganztagsangebot der Krippe nicht voll umfänglich genutzt werde, so Anita Müller. Es sei deshalb zu überlegen, die Öffnungszeiten der Krippe auf sechs bis sieben Stunden täglich zu reduzieren.

Die Kooperation mit dem Tageselternverein Main-Tauber-Kreis wird die Stadt 2020 zirka 17 000 Euro kosten, 2019 waren es rund 18 000 Euro.

An der Grundschule hat sich die Ganztagsbetreuung bewährt. Sie wird von knapp 50 Kindern in Anspruch genommen. Auch die siebenwöchige Ferienbetreuung werde weiter gewährleistet. abo

