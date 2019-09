Einzigartige Landschaft

Creglingen.Die Herbstwanderung der Senioren des FC Creglingen führte in das Fichtelgebirge. „Nicht so hoch und nicht so weit – und trotzdem wunderschön“.

Unter diesem Motto wurde die 20. Herbstwanderung der Senioren des FC Creglingen in das Fichtelgebirge durchgeführt. Auf dem Wanderprogramm standen die beiden höchsten Berge des Fichtelgebirges.

Höchster Berg des Fichtelgebirges

Vom Quartier in Warmensteinach-Fleckl ging es über den Fränkischen Gebirgsweg auf den Schneeberg, der mit 1045 Meter der höchster Berg des Fichtelgebirges ist.

Und am nächsten Tag führte die Tageswanderung zunächst auf den Ochsenkopf (1024 Meter) zur Berggaststätte Asenturm. Weiter ging es vorbei an der Weißmainquelle und an der Fichtelnaabquelle zum Fichtelsee.

Eindrucksvolles Felslabyrinth

Am dritten Tag wurde Europas größtes Felsenlabyrinth und nationales Geotop, das „Felsenlabyrinth Luisenburg“ durchwandert. Dies ist ein 300 Millionen Jahre altes, gigantisches Granitsteinmeer in einer einzigartigen Landschaftskulisse. Diese durchwanderbare Sehenswürdigkeit rief großes Staunen hervor. Weiter führte der Weg zum Aussichtsturm auf der 940 Meter hohen Kösseine. Beim Abschluss in Leuzenbronn würdigten die Teilnehmer die tolle Organisation durch Eugen Dürr. cde

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019