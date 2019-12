Einstimmigkeit bei Baugesuchen

Creglingen.Der Creglinger Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung am Dienstag in Schwarzenbronn mit mehreren Bauanträgen zu befassen. So hat die Norma in Creglingen eine Erweiterung beantragt. Das Gremium stimmte dem Bauantrag einstimmig zu. „Nein, der Laden wird vergrößert. Es gibt mehr Norma“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn auf die Frage, ob eventuell bloß mehr Lagerraum geschaffen werde. Trotz der Erweiterung werden auch in Zukunft genug Parkplätze zur Verfügung stehen, sagte Beate Gorke vom städtischen Bauamt.

Auf Gemarkung Frauental, westlich der Straße zwischen Freudenbach und Frauental, wird ein 4G-Funkmast der Telekom errichtet. Die Entfernung zur Ortsbebauung in Freudenbach beträgt rund 940 Meter, zu Frauental zirka 1250 Meter. Der Standort ist laut Bürgermeister Uwe Hehn mit den Heeresfliegern in Niederstetten abgesprochen. „Wir können froh sein, wenn solche Masten gebaut werden“, sagte Hehn mit Blick auf die Verbesserung der Funkverbindungen. Der Gemeinderat sah das genauso und stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

In Schonach erweitert ein Reifenhändler seinen Betrieb um eine zusätzliche Lagerhalle. Die Halle hat die Maße 25 mal 15 Meter und dient unter anderem zu Lager- und Montagezwecken. Der Gemeinderat stimmte auch diesem Baugesuch einstimmig zu.

In Oberrimbach will ein Landwirt seine Schweinestallungen zu Mastschweinestallungen umnutzen. Bisher sind in den drei Ställen 260 Zuchtsauen, 714 Ferkel und 490 Mastschweine untergebracht. In Zukunft werden es dann stattdessen insgesamt 1460 Mastschweine sein. Der Gemeinderat stimmte der Umnutzung einstimmig zu – unter dem Vorbehalt, dass die vorgeschriebenen Abstände zu dem Wohngebiet „Hochkreuz“ in Schmerbach eingehalten werden.

Die Stadt Creglingen hat vor, die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie die Wassergebühren im Frühjahr 2020 neu zu kalkulieren. Eine Erhöhung der Gebührensätze könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es in der Sitzung des Gemeinderats. Das Gremium hat einstimmig einen so genannten „Bevorratungsbeschluss“ gefasst. Dieser besagt, dass die Gebühren rückwirkend zum 1. Januar 2020 neu festgesetzt werden können. Hintergrund ist, dass man mit der Kalkulation in Verzug geraten war, so dass sie sich bis ins Frühjahr 2020 hinzieht – die Gebühren aber bereits ab 1. Januar 2020 neu gelten sollen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019