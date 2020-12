Einkaufen in einer entspannten Atmosphäre

Der Creglinger Regionalmarkt ist erst ein halbes Jahr alt, aber er hat sich in dieser kurzen Zeit bereits etabliert. Anlass für ein Zwischenfazit, das aus Sicht der Initiatorinnen durchweg positiv ausfällt.

Creglingen. Regionalität und damit verbundene kurze Wege, die direkte Kommunikation zwischen Erzeugern und Verbrauchern: Der Creglinger Regionalmarkt setzt Schwerpunkte, die in die Zeit passen und die gerade in Corona-Zeiten von großem Wert sind. Seit Mai findet der Markt immer am zweiten Samstag im Monat statt – in diesem Jahr zum letzten Mal am Samstag, 12. Dezember – und zwar auf dem Taubertorplatz. Dorthin zog der Markt im Frühjahr um, nachdem die Zahl der Direktvermarkter nach der erfolgreichen Premiere im Mai schnell gestiegen war und der Platz vorm Brunnenhaus zu knapp wurde. Auf dem Taubertorplatz lassen sich die Abstandsregeln leichter erfüllen.

Noch in ihrer Zeit als Stadträtin hatte Anita Bone-Czernijewski aus Creglingen sich gedanklich mit dem Thema „Regionalmarkt“ beschäftigt. Der Gemeinderat hatte wiederholt über Massentierhaltung diskutiert, „da dachte ich mir, es reicht nicht, nur zu meckern, sondern man muss auch was tun“, so die ehemalige Stadträtin,die ihr Gemeinderats-Mandat Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte. Und zwar mehr tun für regional produzierte Produkte, mehr tun für die Begegnung zwischen Konsumenten und Direktvermarktern. Unter anderen in Rosi Kuhn und Ute Schindler-Neidlein fand sie engagierte Mitstreiterinnen.

Ende 2019 starteten die Initiatorinnen einen Aufruf an Direktvermarkter im Umkreis von rund 20 Kilometern. Ein erstes Treffen im Gasthaus Hirschen verlief erfolgversprechend. Von der Resonanz sei man überwältigt gewesen, erinnert sich Rosi Kuhn. An die 30 Erzeuger seien gekommen, „fast alles junge Leute, die voll hinter ihren Produkten stehen“.

Dann aber kam Corona und schien das Projekt erst einmal auszubremsen. Doch nicht lange. „Wir wollten im Frühjahr nicht länger warten, sondern loslegen“, berichtet Anita Bone-Czerniejwski. Im Mai war es dann soweit – und gleich die Premiere zeigte, dass das Angebot auf Nachfrage stößt. „Auf einem Markt im Freien lässt es sich eben besser einkaufen als in einem engen Supermarkt“, findet Anita Bone-Czernjewski.

Weil der Platz vor dem Brunnenhaus zu eng wurde, zog man mit dem Markt um auf den benachbarten Taubertorplatz.

Die Stadt Creglingen unterstützt die Veranstaltung logistisch – am morgigen Samstag etwa stellt der städtische Bauhof Feuerfässer auf, so dass es auch bei unangenehmen Temperaturen die Möglichkeit zum Aufwärmen gibt.

Vor allem Grundnahrungsmittel werden angeboten – aber nicht nur. „Wir haben den Markt auch für andere Produkte geöffnet“, sagt Ute Schindler-Neidlein, wobei nicht jeder Erzeuger an jedem Markt teilnimmt. Auch am letzten Markt im November habe sich gezeigt, dass den Besuchern das Gespräch mit den Anbietern wichtig sei, so Ute Schindler-Neidlein. In entspannter Atmosphäre lasse sich das Einkaufen mit angenehmer Kommunikation verbinden, hat die SPD-Politikerin festgestellt. Das mache das besondere Feeling des Marktes aus.

Überwiegend positiv

Ursprünglich war daran gedacht, den Markt nur bis zum Herbst stattfinden zu lassen und dann in die Winterpause zu gehen. Davon aber ist man abgekommen. „Das Ganze lief so gut, dass aus den Reihen der Beschicker die Anregung kam, den Markt auf das ganze Jahr auszudehnen“, so Rosi Kuhn. Diesem Wunsch ist man nachgekommen. Die Erfahrungen der Marktteilnehmer sind überwiegend positiv, wie Anita Bone-Czerniejweski berichtet. Ein Direktvermarkter habe neue Kunden gewonnen und einige Vorurteile aus dem Weg räumen können. Ein anderer lobte die Gemeinschaft der Aussteller und freute sich über die Wertschätzung, die die Kunden den Produkten entgegenbrächten. Ein anderer äußerte sich über seinen Umsatz „hochzufrieden“. Und wiederum ein anderer habe festgestellt, dass es den manchen Kunden auch wichtig sei, die Menschen hinter dem Produkten kennenzulernen.

Wichtig ist den Initiatorinnen noch ein weiterer Aspekt: „Wir möchten die Creglinger Geschäfte mit einbinden, sie nicht als Konkurrenz sehen, sondern Markt und Geschäfte als Einheit sehen“, betont Anita Bone-Czerniejewski. Es sei wichtig, dass alle an einem Strang zögen.

Der letzte Regionalmarkt in diesem Jahr findet am Samstag, 12. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr auf dem Taubertorplatz statt. Diesmal gibt es kein kulturelles Rahmenprogramm, dafür aber sind Gespräche mit einem Lokalpolitiker möglich: Der SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller stattet dem Markt einen Besuch ab und steht für Diskussionen über seine politischen Ziele zur Verfügung.

