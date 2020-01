Eine Geburtstagsfeier der besonderen Art

Das hat Creglingen so noch nie gesehen: Am ersten Wochenende im Februar verwandelt sich die Innenstadt in ein großes Festgelände, das ganz im Zeichen des 100-Jahr-Pferdemarktes steht.

Creglingen. Im Jahre 1920 wurde ein reiner Markttag für Pferde eingerichtet. Das Stadt- und Marktrecht aus dem Jahre 1349 erlaubte als Markttag den „zweiten Mittwoch im Februar“, jedoch immer vor

...