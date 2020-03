Ein virtuoser und berührender Auftritt

Creglingen.Ein fulminanter Klavierabend mit Georgi Mundrov eröffnete die neue Saison der Konzertreihe des Kunstvereins Romschlössle in Creglingen.

Nach der Begrüßung und Einführung zu Frederik Chopin durch Manuela Naser moderierte der Künstler zu Beginn gleich die „Zugabe“ an, eine Referenz an den Jubilar Ludwig van Beethoven.

Mit seinem Rondo G-Dur op. 51, Nr. 2 führte Georgi Mundrov in den Abend.

Mit perfektem Sinn für die musikalische Symmetrie und die große kontrastreiche Spannweite über viele Oktaven ließ er dieses, noch stark von der Wiener Klassik inspirierte, Werk erklingen.

Als zweite „Zugabe“ direkt im Anschluss zur Ergänzung wählte Mundrov Franz Schuberts Impromptu op. 90, Nr. 2, in Es-Dur. Leicht perlten die Läufe durch alle Tonarten, mit feinem Gespür für die immer wieder abrupt wechselnden Stimmungen. Plastisch ließ der Künstler in seinen Moderationen Frederik Chopin in seiner Vielgestaltigkeit als Komponist, Klaviervirtuose und Mensch vor den Augen der Zuhörer lebendig werden. Versonnen und träumerisch das erste Werk Chopins Nocturno op. 55, Nr. 2, in dem Mundrov die Tiefen der Nacht auslotete. Verträumt ging es weiter mit der Mazurka op. 17, Nr. 4 a-moll mit fein gesetzten rhythmischen Akzenten.

Hinreißend

Zunächst melancholisch, dann schwärmerisch und tänzerisch der Grande Valse brillante op. 34, Nr. 2, As-Dur von Chopin. Georgi Mundrov eröffnete den Zuhörern alle Dimensionen dieses großen Werkes und erzählte musikalisch hinreißend seine Geschichte. Nach der Pause spielte Georgi Mundrov Chopins Scherzo Nr. 2 b-moll. Virtuos, kraftvoll und ausdrucksstark, immer wieder auch nachdenklich in wunderbarem Fluss der musikalischen Erfindungen wusste Mundrov die Zuhörer mitzunehmen und zu begeistern.

Heroisch, kraftvoll und hochvirtuos die berühmte Polonaise op. 53 As-Dur mit enormer Spannkraft und grandioser Präzision in den gewaltigen Akkorden und den halsbrecherischen Läufen.

Als großes Finale des Abends zelebrierte Mundrov die Sonate Nr. 3 h-moll. Mit allen Facetten höchsten pianistischen Könnens erklang dieses großartige Werk.

Georgi Mundrov ließ keine Wünsche offen, sowohl als Pianist als auch als kundiger und charmanter Entertainer. Dem begeisterten Applaus folgten zwei Zugaben. Georgi Mundrov begeisterte mit hochvirtuosem, tief empfundenem, kraftvollem und poetischem Spiel auf internationalem Niveau. Mehr solcher Abende in der Region Nächstes Konzert: Spanische und italienische Gitarrenmusik mit Luciano Pompilio am Samstag, 2. Mai, im Romschloss.

Karten gibt es unter Telefon 07933/1221. mud

