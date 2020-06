Durchs Lesen aufs Huhn gekommen

Creglingen.Mit dem Sachbuch „Hühner in meinem Garten“ aus dem Ulmer-Verlag fing alles an. Mia, neun Jahre alt, ein sehr interessiertes und tierliebes Mädchen, entdeckte das Buch in der Bücherei.

In dem Buch ist alles beschrieben, was für eine perfekte Hühnerhaltung notwendig ist. So entstand der Entschluss, es mit Unterstützung von Mama und Papa selbst in die Tat umzusetzen.

Der Sonnenhang am Johannisberg unter schattigen Apfelbäumen eignet sich ideal für einen großen Auslauf. Papa Sven baute ein Hühnerhaus.

Man startete mit einigen weißen Hühnern. In der Zwischenzeit ist die Anzahl auf 23 Hennen und einem stolzen Gockelhahn angewachsen.

Im Wohnhaus werden die Küken aufgezogen und zwei Glucken brüten zurzeit im Hühnerstall. Die Junghennen sind in einem speziellen Gehege untergebracht. Grünleger, Sperber, Sussex , so heißen die unterschiedlichen Rassen. Am liebsten scharren sie in dem weitläufigen Garten und suchen auf dem Misthaufen nach Würmern. Sie führen ein wahrhaft glückliches Hühnerleben. Die Hühner füttern, regelmäßig ausmisten, sie vor Habicht und anderen Feinden schützen und zwischendurch auch Streicheleinheiten verteilen, das gehört nun zu Mias Alltagsbeschäftigung.

Manchmal schon frühmorgens vor den Schulaufgaben. Zur Belohnung sammelt Mia jeden Abend bis zu 20 Hühnereier ein. Alle Eier kann die Familie nicht verwerten. Deshalb steht vor ihrem Wohnhaus, Ecke Weinbergstraße/Johann Dreher-Weg, eine große Styropor-Box. „Eier aus Mias kleiner Hühnerfarm“ steht darauf.

Passanten, die vorbeikommen, können eine gefüllte Eierschachtel entnehmen und eine Spende in eine kleine Büchse werfen. Mittlerweile hat sich der Eierverkauf herumgesprochen. Die Box ist oft schnell leer. Heute das Ei gelegt, morgen auf dem Frühstückstisch – frischer geht´s nicht. Das ist Dank Mias Einsatz möglich. Mit dem Erlös werden Futter, Ausrüstung, und neue Hühner finanziert. Beim zweiten Creglinger Regionalmarkt am Samstag, 13. Juni, hat die Bücherei ein Schaufenster im Marktbereich gestaltet zum Thema „Wo kommt unser Essen her?“mit einer Bilderausstellung von Mias kleiner Hühnerfarm. Und auch Mia ist selbst auf dem Markt präsent und berichtet über ihre Erfahrungen. eg

