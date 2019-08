Creglingen.Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am Sonntag, 1. September zeitgleich in 30 Ländern statt. Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser kennenzulernen. Erstmalig fand dieser Tag 1999 statt, inzwischen kann man auf 20 Jahre zurückblicken. Allein in Baden-Württemberg finden an diesem Sonntag mehr als 60 Veranstaltungen statt. Das Jüdische Museum in Creglingen bietet eine Führung mit Albert Krämer durch das „Jüdische Creglingen“ ein. Anders als im Flyer angekündigt, beginnt die Stadtführung um 17 Uhr. Treffpunkt ist das Jüdische Museum Creglingen, Badgasse 3.

