Die Traumnote 1,0 gibt es diesmal im Doppelpack

Creglingen.Pandemiebedingt wurden den Prüflingen die Zeugnisse in zwei getrennten Abschlussfeiern an der Realschule überreicht. Zur Freude aller war es trotz der Umstände gelungen, eine würdige Verabschiedung in der Mehrzweckhalle auf die Beine zu stellen. Dies ist auch der Tatsache zu verdanken, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Schule zum Wohle des Kindes schon immer ein zentraler Baustein an der Schule ist.

Im familiären Rahmen

Im familiären Rahmen erhielten zunächst die Schüler der Klasse 10a ihre Mittlere Reife am Nachmittag, bevor auch die Absolventen der 10b ihre erfolgreiche Prüfungsergebnisse am Abend in Empfang nahmen. Mit Konrektor Michael Frank und dem jeweiligen Klassenlehrer Christoph Ködel (10a) bzw. Benjamin Ott (10b) beglückwünschte Schulleiterin Diana Romen während der Zeugnisübergabe alle zur bestandenen Prüfung. In ihrer Rede blickte sie auf deren Werdegang an der RSC zurück und verwies besonders auf deren außerunterrichtliches Engagement beispielsweise beim Pferdemarkt.

Ebenso hob sie den bemerkenswerten Gesamtnotendurchschnitt von 2,2 hervor, den die insgesamt 53 Schüler der zwei Abschlussklassen erreicht hatten.

Darunter befinden sich 17 Absolventen mit einem Notendurchschnitt von 1,9 und besser, die Preise erhalten. Außerdem wurden zwölf Belobigungen an diesen Jahrgang vergeben. Als Jahrgangsbeste haben Marlene Heyder und Laura Arold mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 ein Traumergebnis erzielt.

Die Dankesreden der Schülervertreter waren jeweils geprägt vom Ausdruck der großen gegenseitigen Wertschätzung und dem hervorragenden Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern.

Sie bedankten sich für die vielen prägenden Erlebnisse während der gesamten Schullaufbahn an der Realschule, an die sie gerne zurückdenken werden.

Zum Abschluss der jeweiligen Feier nahmen die Klassenlehrer die beiden letzten Jahre an der RSC in den Fokus und verabschiedeten sich mit sehr persönlichen Worten von ihren Klassen.

Die erfolgreichen Absolventen: 10a (Klassenlehrer Christoph Ködel): Marielouise Baumann (P, Fachpreis Musik), Bieberehren; Jonas Brückner, Röttingen; Tizian Deeg, Nassau; Robin Düll, Weikersheim; Arlena Hamzaj, Weikersheim; Lea Herrmann (B), Riedenheim; Marlene Heyder (P, Fachpreis Deutsch, Englisch, BK, NWA, Geschichte), Elpersheim; Alea Hofmann (P), Schäftersheim; Elisa Jakob (B), Riedenheim; Selina Kimmelmann (B), Schäftersheim; Giulia Lang(B), Bieberehren; Jannik Lindl, Tauberrettersheim; Maximilian Lis, Weikersheim; Felix Lurz, Tauberrettersheim; Moritz Michelberger, Weikersheim; Mikka Mies, Schäftersheim; Alina Mohr (B), Tauberrettersheim; Zoé Nast (P, Fachpreis EWG), Bieberehren; Hanna Ort (P), Röttingen; Cedric Räbel (B), Bieberehren; Nils Scharnbacher, Schäftersheim; Leonie-Sophie Schenk (P), Bieberehren; Antonia Schmitt (B), Schäftersheim; Amelie Schütt, Bieberehren; Evan Stegmaier, Weikersheim; Tobias Strupp (P, Fachpreis Technik und Religion), Röttingen; Svea Täubert (P), Weikersheim; Oliver Thomas (P), Queckbronn; Leonie Zang, Nassau. 10b (Klassenlehrer Benjamin Ott): Laura Arold (P, Paul-Schempp-Preis evangelische . Religion), Oberrimbach; Jonas Arzberger B), Creglingen; Nico Barthelmäs, Schwarzenbronn; Vivien Bauer (B), Creglingen; Leonie Behringer, Gelchsheim; Linus Böhm, Craintal; Benjamin Bruder, Oberrimbach; Lea Geißdörfer (B), Baldersheim; Magdalena Grabowska (P), Creglingen; Ruben Haas, Creglingen; Ricco Haßlauer, Waldmannshofen; Mona-Marie Heißwolf (P), Freudenbach; Johanna Klapper (P, Fachpreis Französisch, Ethik), Creglingen; Anastasia-Nathalie König, Freudenbach; Leni Korbmann (P), Klingen; Jonathan Lang, Schön; Stephanie Lux, Creglingen; Cinja Metzger, Creglingen; Julia Müller (P, Fachpreis Mathematik, Waldmannshofen; Linnea Röcker (B), Reinsbronn; Joschua Veeh (B), Erdbach; Luca Waldmann (P, Fachpreis Sport), Oberrimbach; Laura Wolfarth (P), Archshofen; Timo Zink, Creglingen. Die Absolventen freuen sich alle über die bestandene Mittlere Reife. rsc

