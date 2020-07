„Die Pflegeeinrichtung wird kommen“

Die Überarbeitung der Pläne hat zu Verzögerungen beim geplanten Neubau des Seniorenpflegeheims in Creglingen geführt. Am 21. Juli kommt das Bauvorhaben erneut in den Gemeinderat.

Creglingen. Viele Creglinger haben sich in den letzten Wochen gefragt: Wann gehen die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Pflegeheims zwischen Waldstraße und Craintaler Weg los? Es gab sogar schon

...