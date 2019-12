Die Mitgliederzahl ist erneut gestiegen

Creglingen.Gut besucht war die traditionelle Weihnachtsfeier des VdK, Ortsverband Creglingen, im Gasthaus Grüner Baum. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alexander Horn sagte der Kreisvorsitzende Werner Seeger, das Team in Creglingen leiste hervorragende Arbeit.

Erfreulicherweise habe sich laut Seeger die Mitgliederzahl erneut deutlich erhöht. Durch die gute Arbeit in den dreizehn Ortsverbänden sei die Mitgliederzahl im Kreisverband um 168 auf rund 3300 Mitglieder gestiegen, der Creglinger habe sich ebenfalls um zehn Personen auf 261 erhöht.

241 Klienten hätten sich in den ersten elf Monaten diesen Jahres im Kreisverband per Nachfrage bei Rechtsstreitigkeiten den VdK zu Hilfe geholt. Bedauert wird von ihm, dass für viele Bundesbürger noch nicht ganz klar ist, dass sich der VdK vom ehemaligen Kriegsopferverband zwischenzeitlich zu einem modernen und Deutschlands größten Sozialverband entwickelt hat. Bei dieser Gelegenheit stellte Seeger die begehrte neue SOS-Rettungsdose vor, die in den Ortsverbänden zu erwerben ist. Auch Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn war voll des Lobes für die VdKler. „Dies ist ein Mitgliederverein, der für die Menschen da ist, egal ob Alt oder Jung“, waren seine lobenden Worte. Dabei komme das Gesellige nicht zu kurz, denn der Verein funktioniert.

Nach der überraschenden Mitteilung vom Rathauschef, dass bereits hinter den Kulissen Gespräche für eine Verbesserung der Barrierefreiheit im Gemeindegebiet laufen, meinte Horn: „Da muss sich auch was tun“.

Vorsitzender Horn zeigte sich ebenfalls sehr erfreut, dass der VdK auch in Creglingen wieder zahlreichen Menschen in Not helfen konnte. Dies sei aber nur dank des großen Engagements vieler Mitglieder möglich gewesen.

Eingebettet waren die zwei Grußworte der Ehrengäste in einer sehr abwechslungsreichen und daher sehr kurzweiligen Feier mit Weihnachtsliedern und zahlreichen Weihnachtsgedichten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019