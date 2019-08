Die Juwelen der Adria in Augenschein genommen

Main-Tauber-Kreis.Der Maschinenring östlicher Tauberkreis bereiste die Juwelen der Adria mit dem Kreuzfahrtschiff AIDAblu.

42 Reisteilnehmer starteten Richtung Süden. Im Kloster Wernberg führte Pächter Sebastian Perwein durch die klostereigene Landwirtschaft mit 27 Milchkühen, 1300 Legehennen und Ackerbau.

San Daniele, die Hochburg des gleichnamigen Schinkens, war das nächste Ziel. In diesem kleinen Städtchen mit reizvoller Altstadt produzieren 26 kleine und mittelgroße Betriebe den wohlduftenden, weichen und milden luftgetrockneten Schinken. Der Schinkenverarbeitungsbetrieb Il Camarin wurde besichtigt. Dort werden mehrere Tausend Keulen der Schweinerassen Large White, Landrace und Duroc nach vorgeschriebener Aufzucht und Mastmethoden verarbeitet. Der gesamte Herstellungsprozess des Schinkens dauert mindestens zwölf Monate.

Prosecco ist herkunftsgeschützt

Im Castello di Roncade tauchte die Gruppe in die faszinierende Welt des venezianischen Adels und Weinproduktion ein. Das Castello wurde Anfang des 16. Jahrhunderts als Sommerresidenz gebaut und war für fast 400 Jahre im Besitz der Familie Giustinian. Auf dem dazugehörigen Weingut erfuhren die Reisenden Wissenswertes über den echten herkunftsgeschützten Prosecco.

In Venedig bestiegen die Taubertäler die AIDAblu. Erstes Ziel war Korfu. Dort wurde die Gruppe wie durch einen riesigen Garten mit unzähligen Oliven- und Eukalyptusbäumen, Zypressen und prachtvollen Orchideen ins Ropa-Tal zum Weingut Theotoky geführt. Hier werden auf 7 ha Wein angebaut. Außerdem werden 3 bis 4 Tonnen Oliven geerntet und in der Ölmanufaktur verarbeitet. Nächster Halt war in der Bucht von Chalikipoulou, wo sich ein malerischer Ausblick auf die einen Hektar große Mäuseinsel bot. In der Mitte der Insel befindet sich eine byzantinische Kapelle, deren Ursprünge aus dem 12. Jahrhundert stammen.

Nach dem eindrucksvollen Besuch auf Korfu ankerte das Schiff im Hafen von Bari. Die weitere Fahrt führte zunächst durch das Tal Valle d’Itria nach Alberobello. Bei einem Spaziergang durch das Städtchen wurde ein typisches Trullo besucht. Von diesen runden, mörtellosen und weiß getünchten Hirten- und Bauernhäuser gibt es allein in Alberobello mehr als 1000.

Weltkulturerbe

Ein weiterer Höhepunkt war Dubrovnik an der Küste Kroatiens. Die Stadt liegt wie eine seltene Perle inmitten der schroffen Felsen. Die Altstadt ist relativ klein, dennoch gehört sie doch zu den berühmtesten Orten dieser Erde und ist Unesco-Weltkulturerbe.

Weiteres Ziel war das Salzwerk Nin. Dort wird seit 1500 Jahren Salz, traditionell, im Einklang mit der Natur produziert. Anschließend folgte eine Tour durch den historischen Stadtkern von Zadar. Bekannt sind die römischen und venezianischen Ruinen in der auf einer Halbinsel gelegenen Altstadt. Das Museum für antikes Glas wurde besichtigt. Originell fand die Gruppe die Meeresorgel, ein Instrument, das einzig und allein vom Wasser gespielt wird. In der Nähe befindet sich auch das Werk „Gruß an die Sonne“ des Architekten Nikola Basic.

Nach dem Einlaufen in Venedig fuhren die Maschinenringler zur Insel Murano. In einer Glasfabrik konnte man dem Glasmeister über die Schulter schauen. Vorbei an der Friedhofsinsel ankerte man anschließend auf der Insel Burano. Den Abschluss bildete ein Spaziergang durch Venedig. TZe

