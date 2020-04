Die ersten Kleinkredite sind getilgt

Creglingen.Erfreuliches hat der Verein Creglinger SoFa zu vermelden. Eine Aufgabe des Vereins ist unter anderem die Vergabe von zinslosen Darlehen zum Erwerb von Führerscheinen an Jugendliche, die von der Jugendhilfe Creglingen betreut werden.

Von diesen Klein-Krediten, die an junge Menschen vergeben wurden, sind die ersten drei Kredite nun zurückgezahlt worden. Drei junge Männer, die im Flüchtlingsjahr 2015 als unbegleitete minderjährige Ausländer in die Obhut der Jugendhilfe Creglingen kamen, stellten die ersten Anträge, Kredite in Höhe von jeweils 1500 Euro wurden an die Fahrschulen ausbezahlt und durch theoretischen und praktischen Unterricht aufgebraucht.

Führerschein notwendig

Mittlerweile sind die jungen Männer volljährig, leben selbstständig und machen eine Ausbildung in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Berufen, also in den vielgenannten „systemrelevanten Bereichen“, die in diesen Zeiten der Corona-Pandemie so bedeutend geworden sind.

Die Führerscheine waren für die jungen Männer notwendig und grundlegend, um ihre Ausbildungsstellen zu erreichen.

SoFa habe hier einen kleinen Teil zu einer gelungenen Integration beigetragen und versucht, die Chancen der Jugendlichen an Teilhabe in der Gesellschaft zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung von SoFa und Jugendhilfe.

300 Euro werden erlassen

Die Kredite werden zinslos vergeben und bei regelmäßiger Ratenrückzahlung bekommt der „Kreditnehmer“ am Ende der Laufzeit einen Rückzahlungserlass in Höhe von 300 Euro. Dies wird als gute Starthilfe für alle gesehen, die sonst nicht diese Möglichkeiten hätten, sei es aufgrund der familiären Situation oder von Migrationsschicksalen.

In der derzeitigen Situation war eine persönliche Übergabe des Glückwunschs zur vollständigen Rückzahlung und persönliche Dankesworte durch den Vorstand des Vereins nicht möglich.

Für Chancengleichheit

Der Verein „Creglinger SoFa“ setzt sich neben der Vergabe der zinslosen Kleinkredite auch in anderen Bereichen für Chancengleichheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein.

Ihm liegt es am Herzen, benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien, die von der Jugendhilfe Creglingen betreut werden, zu stärken und auch finanziell in Form von zinslosen Krediten oder Zuwendungen zu unterstützen. Es wurden bisher bereits Kredite für die Anschaffung von Waschmaschinen, einem Herd oder Überbrückungskredite bis staatliche Leistungen ausgezahlt wurden, gewährt.

Gründliche Prüfung

Anträge können auch für die Teilnahme an zum Beispiel Musik,- oder Sportaktivitäten und das notwendige Material hierfür, gestellt werden. Voraussetzung für eine Hilfe ist die derzeitige oder ehemalige Betreuung durch die Jugendhilfe Creglingen.

Über die Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung können Anträge gestellt werden, die vom Creglinger SoFa gründlich überprüft werden. Eine Hilfe wird auch nur dann gewährt, wenn keine öffentlichen Stellen wie Sozialamt, Krankenkasse oder Jugendamt die Hilfe leisten würden.

