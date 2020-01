Die erhofften Küken sind rechtzeitig geschlüpft

Creglingen.Traditionell gehört zum Creglinger Pferdemarkt, dass die örtlichen Kleintierzüchter im Kommunalen Kino ihre Zuchttiere ausstellen. So auch beim Jubiläums-Pferdemarkt am heutigen Samstag und morgigen Sonntag. An beiden Tagen ist die Ausstellung zu sehen. Diesmal dabei: frisch geschlüpfte Küken.

Der vom Vereinsvorsitzenden Gerold Kellermann durchgeführte Brutversuch (wir berichteten) ist erfolgreich gewesen. Bei konstant 37,8 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 Grad betrug die Brutdauer 21 Tage.

Von verschieden farbigen Eulenbarthühnen und Zwerg-Wyandotten – letztere sind Hühner von den Indianervölkern Nordamerikas – stammten die Eier. Am Mittwoch war es dann tatsächlich soweit: die erst Küken schlüpften. In den nächsten Tagen werden noch weitere folgen. Die kleinen, kuscheligen Kükenbabys sind während der Ausstellung im Kommunalen Kino zu bewundern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020