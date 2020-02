Die Arbeit des Gemeinderats bereichert

Creglingen.Der Abschied fiel ihr schwer – aber die Gesundheit ließ ihr keine andere Wahl: SPD-Stadträtin Anita Bone-Czerniejewski ist jetzt auch persönlich aus dem Creglinger Gemeinderat verabschiedet worden. Bürgermeister Uwe Hehn würdigte am Dienstag im Romschloss den großen Einsatz, mit dem die Creglingerin ihr Ehrenamt ausgefüllt habe.

Auch wenn ihre Amtszeit nur eine Wahlperiode dauerte, hat Anita Bone-Czerniejewski Spuren hinterlassen. „Das Begegnungszentrum KOMM in der Hauptstraße ist im Wesentlichen auch Ihr Kind“, so der Bürgermeister. Die Einrichtung, in der inzwischen das Familienzentrum residiert, sei eine große Bereicherung des kommunalen Lebens, sagte Uwe Hehn. Er würdigte zugleich die Ideen, mit denen Anita Bone-Czerniejewski die Arbeit im Gemeinderat bereichert habe.

„Ans Herz gewachsen“

„Ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen“, wandte sich die ausgeschiedene Kommunalpolitikerin an ihre Ex-Kolleginnen und -kollegen. Sie bedauere es sehr, dass sie nicht mehr dabei sein könne, so Anita Bone-Czerniejewski. „Es war eine lehrreiche und interessante Zeit“, blickte sie auf die Jahre von 2014 bis 2019 zurück.

Nur mit „offenen und ehrlichen“ Diskussionen gebe es eine „echte Weiterentwicklung“ der Kommune, meinte sie mit Blick auf die Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat.

Sie selbst will im SPD-Ortsverein aktiv bleiben und sich auch aus dem kommunalen Geschehen generell nicht ganz zurückziehen. Eines der Projekte, die sie zusammen mit anderen Mitstreitern angestoßen hat, nimmt langsam Formen an: ein regionaler Wochenmarkt. „Das ist ein spannendes Thema“, so die ehemalige Stadträtin. Gedacht ist daran, dass es von Mai bis Oktober jeweils am zweiten Samstag im Monat einen Markt vor dem Brunnenhaus in der Hauptstraße geben soll.

Schon in der Januar-Sitzung hatte Bürgermeister Uwe Hehn den Freudenbacher Andreas Heinze als Nachrücker auf sein Amt als Stadtrat verpflichtet (wir berichteten).

