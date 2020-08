Der SPD Mut und Leben eingehaucht

Creglingen.Der langjährig verdiente sozialdemokratische Kommunalpolitiker Jochen Kühne (Bild) ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er und seine bereits im vergangenen Jahr verstorbene Frau Thea waren engagierte Mitglieder der Creglinger SPD. Mehr noch: Jochen Kühne war der Motor des Vereins, eine treibende Kraft bei zukunftsweisenden Themen, eine der spitzen Federn bei Artikeln in der Vereinszeitung „Creglinger Gwerzinsel“, deren erstmalige Herausgabe vor nahezu 40 Jahren auch seiner Initiative mit zu verdanken war. Dem Redaktionsteam gehörte er bis zu seinem Tod an.

Stets den Blick gen Zukunft

Geboren in Ochsenfurt begann dort schon früh seine politische Karriere – oder besser gesagt sein politisches Treiben. Denn mit seinem stets in die Zukunft gerichteten Blick gab es mehr als genug Themen anzugehen. Hierbei lernte er auch seine Frau Thea kennen. 1969 trat der überzeugte Sozialdemokrat der SPD bei. Beide waren sowohl in Ochsenfurt als auch in Gaukönigshofen, wo es sie später hinzog, auf kommunaler und regionaler Ebene aktive und erfolgreiche Politiker.

Von 1974 bis 1984 war Jochen Kühne SPD-Regionalgeschäftsführer für den Bereich Main-Tauber und Hohenlohe. Ende der 80er Jahre zog es das Ehepaar nach Creglingen. Dort hauchte Jochen Kühne der am Boden liegenden Creglinger SPD neues Leben ein. 1988 sorgte er dafür, dass es mit Werner Fifka einen Gegenkandidaten zu dem bereits seit 24 Jahren im Amt befindlichen Bürgermeister Helmut Bauer gab. Werner Fifka gewann die Bürgermeisterwahl im ersten Anlauf.

Seiner Zeit oder dem Denken mancher Menschen voraus baute Jochen Kühne Anfang der 90er Jahre in Creglingen die Touristinfo und das Restaurant Blockhaus im festen Glauben an eine touristische Zukunft Creglingens. So gehörte er auch dem Creglinger Tourismusverein an. Drei Blockhäuser baute das Ehepaar in Archshofen. Im Creglinger Ortsverein war er bis zu seinem Tod aktiv.

„Wir müssen mach’“ – dieser Satz wird den Mitgliedern des Creglinger Ortsvereins noch lange in den Ohren klingen. Wenn Jochen Kühne sich damit ankündigte, dann hatte er einen Vorschlag, den es zu verfolgen galt oder er sah einen Grund konstruktive Kritik an der Arbeit des Gemeinderates und/oder der Verwaltung zu üben. Den gewählten SPD-Mitgliedern des Gemeinderates gab er Ansporn und Unterstützung.

Er verstand es, die Creglinger SPD darauf einzuschwören und gemeinsam mit der Ortsvereinsvorsitzenden einen aktiven politischen Verein in Creglingen am Leben zu erhalten. In seiner langen Leidenszeit hat ihn „seine Familie“ stets begleitet: Ortsvereinsvorsitzende Ute Schindler-Neidlein, Willi Hein, Fritz Danner und Rosi Kuhn waren immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurden und sehr oft an seiner Seite. Vor kurzem durften die Weggefährten auch noch gemeinsam seinen 74. Geburtstag mit ihm feiern.

Der Creglinger Verein trauert um einen kritischen, engagierten, menschlichen und naturliebenden Sozialdemokraten, Genossen und Weggefährten. spd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020