Der Mensch kommt bei ihm vor dem Kommerz

Gerold Wolfarth ist ein Firmenchef, der nicht den Gewinn, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Der erfolgreiche Geschäftsmann aus Archshofen hat jetzt ein Buch geschrieben.

Archshofen. Gerold Wolfarth führt im Gewerbepark Endsee zwischen Rothenburg und Bad Windsheim ein erfolgreich europaweit agierendes mittelständisches Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern aus 33 Nationen und besteht auch als Chef auf dem „Papatag“. Verhandlungen am Montag? Keine Chance. Da haben seine Ehefrau und vor allem die beiden Kinder Papatag-Vorrechte. Ein Abend wöchentlich gehört dem besten Freund, und nebenbei ist Gerold Wolfarth Triathlet, findet Zeit fürs Angeln und behauptet, dass ein ganz und gar erfülltes Leben mit unternehmerischem Erfolg sehr wohl in Einklang zu bringen sei; und mehr noch: dass das eine das andere regelrecht bedinge. Dazu hat er ein Buch verfasst. Der Titel: „Gewinn ist nur ein Nebenprodukt“.

Wer glaubt, es nur mit täglicher Maximalplackerei zu etwas zu bringen, sich von Termindruck hetzen lässt und keine Zeit mehr hat für Familie, Freunde, Freizeit, wird angesichts des Titels vermuten, dass hier mal wieder ein neuer Ratgeberguru seinen Auftritt sucht. Das kennt man schon, die Versprechen, dass schon alles gut werde, wenn man nur fest genug daran glaubt. Gut wird’s dann meist nur für den Autor selbst, der die Not Ratsuchender perfekt in klingende Münze verwandelt.

Kraftquelle Heimat

Und dann sitzt einem ein strahlender Endvierziger gegenüber, mit einem Lachfaltenfächer um die Augen, der fast bis zu den Ohren reicht, gekleidet in Hemd, Hose, Lederjacke, kein Schlips um den Hals und keine teure Statementuhr am Handgelenk. Ein ganz normaler Mitmensch sozusagen. Einer aus dem Creglinger Stadtteil Archshofen, den man bei der Kirchweih auch schon mal hinter der Theke antrifft; einer, der in der Heimat blieb, obwohl es hieß, hier könne man nichts werden; einer, der diese Heimat auch als Kraftquelle sieht.

Nun anzunehmen, der Mann müsse wohl unter einem Glücksstern geboren sein, ist zwar recht nahe liegend, doch grundfalsch: Zehn Jahre hatte die Familie auf den erhofften Stammhalter gewartet, und dann kam das Kind 1970 sterbenskrank auf die Welt, wurde im Hubschrauber in die Würzburger Klinik geflogen, verbrachte dort fünf für die ganze Familie quälende Wochen an zahlreichen Schläuchen, die Erstickungsanfälle auslösten, im Brutkasten. Kein guter Start.

Nackenschläge

Vier war er, als ein Brand das Haus verwüstete, alle mit den im Winter schwierigen Löscharbeiten und der Rettung der Mutter, die schwere Verbrennungen erlitten hatte, beschäftigt waren. Da war keine Zeit, sich um das Kind zu kümmern, das gerade noch rechtzeitig aufgewacht war, sich schlaftrunken selbst über die Treppe in die Winterkälte nach draußen gerettet hatte.

Erwünscht in der Welt habe er sich da nicht gefühlt. Arg war’s, wenn ihn die überforderte Großmutter im Hochsommer mit einem Kälberstrick am Scheunentor anband, arg, dann auch noch den Hohn vorbeilaufender Kinder zu erdulden. Kaum der Grundschule entwachsen, gab er nach einem Stromschlag ein, zwei Minuten kein Lebenszeichen mehr von sich. Wie reagiert ein Kind auf derartige Nackenschläge? Er entschied sich, nicht aufzugeben. „Es ist, wie es ist, jetzt mach einfach“ wurde seine Devise. Und „immer noch eine Schippe drauf“. Elf war er, als eine schwere Erkrankung des Vaters ihn zwang, die Männerarbeit des kleinen Hofs zu stemmen, den Traktor zu steuern, den Mähdrescher zu bändigen, Maschinen zu reparieren - nicht zum Spaß, sondern um irgendwie den Hof am Laufen zu halten.

Eisern trainiert

Erster Lohn dafür war die Lehrstelle im Creglinger Lagerhaus – und die lieferte mit der Außenstelle Menth gleich eine Herausforderung, die sich gewaschen hatte: Keiner da am zweiten Lehrlingstag, und die Rapstrocknung in vollem Gange. Das allein ohne Einführung zu bewältigen, hätte sich kaum einer zugetraut. Er schaffte es, auch dank Mähdrescher-Vorerfahrung.

Mehr Rückhalt und jede Menge Grundlagenwissen gab es dann in der Lagerhaus-Baustoffabteilung. Nach der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann folgten Wanderjahre: Weder bei der Bundeswehr noch der damaligen EBM waren eigenständige Vorschläge wohl gelitten; um so mehr dann bei einem Rothenburger Baustoffhandel, der dem 21-Jährigen gleich eine Abteilung mit wesentlich älteren Mitarbeitern unterstellte. Fachwissen pauken, Führung lernen: Gerold Wolfarth brauchte ein Ventil. Seins war der in Deutschland noch ganz junge Triathlon-Sport, der beim Schwimmen auf Kraulen setzt. Komplettes Neuland. Zwei Tage vorm ersten Wettkampf ließ er sich’s zeigen, stand den ersten Triathlon durch.

Trotz Gegenwind aus dem Elternhaus trainierte er eisern, erlebte beglückt, dass die Eltern beim zweiten Ironman-Zieleinlauf dabei waren. Die nebenberufliche Weiterbildung zum Handelsfachwirt ermöglichte dem 26-Jährigen den Einstieg als Geschäftsstellenleiter beim Mergentheimer Handwerkerzusammenschluss HiH. Hier lernte er, Kooperationen zu schmieden und die Nerven zu behalten – auch angesichts der geladenen Schrotflinte, die ein zu kündigender Gesellschafter drohend zur entscheidenden Sitzung mitgebracht hatte.

2000 startete Gerold Wolfarth in zwei Zimmern des Wohnhauses mit seiner gerade gegründeten eigenen Firma „baukreativ GmbH“ durch. Die entwickelte sich in nur anderthalb Jahrzehnten zur „bk Group“, die europaweit Einzelhandelsfirmen mit eigenen Servicetechnikern betreut. Und das, obwohl Wolfarth von Ellbogenmentalität und Erfolg auf Kosten anderer rein gar nichts hält.

Quer zum Mainstream setzt er beruflich und privat auf Kooperation, Vernetzung, Partnerschaft auf Augenhöhe und seine Firmenphilosophie, die betriebsintern und im Umgang mit Kunden „nicht Gewinn, Hierarchie und die Karriereleiter in den Mittelpunkt stellt, sondern den Menschen.“

Gerold Wolfarth kriegt es hin, erfülltes Leben und unternehmerischen Erfolg in Einklang zu bringen, wie die Firmenentwicklung und der Lachfaltenfächer belegen. Wie, das berichtet er in seinem Buch.

