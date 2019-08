„Das sind doch nicht nur Schnapsideen“

Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Creglinger Gemeinderat gegen die Einführung eines beratenden Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing ausgesprochen.

Creglingen. Auch im zweiten Anlauf hat die SPD mit ihrem Antrag auf Einführung eines beratenden Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing keinen Erfolg gehabt. War der Antrag in der letzten Sitzung des Gemeinderates noch vertagt worden, wurde er jetzt am Dienstag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Nur zwei SPD-Stadträtinnen – die Initiatorinnen Anita Bone-Czerniejewski und Rosi Kuhn – stimmten für die Einführung, vier Stadträte enthielten sich, 13 stimmten dagegen.

Zuvor hatten Rosi Kuhn und Anita Bone-Czerniejewski in der Cafeteria des Schulzentrums die möglichen Aufgabenbereiche eines solchen Ausschusses erläutert. Rosi Kuhn sah den Ausschuss als „Impulsgeber“ und „Stabilisator für die kommunale Entwicklung“. Aufgabe sei es, die vielen in Creglingen existierenden und gut laufenden Räder durch einen roten Faden miteinander zu verknüpfen und damit auch für eine bessere Vernetzung zu sorgen.

Anita Bone-Czerniejwski betonte, dass es sich nur um einen „beratenden“ Ausschuss handle, letztes Wort habe der Gemeinderat. Aus ihrer Sicht sollten auch Vertreter der Stadtteile im Ausschuss mitwirken. Eine mögliche Aufgabe des Ausschusses sei etwa die Neuordnung der Beschilderung. Ideen gebe es schon viele, so die SPD-Stadträtin.

Stadtrat Ulrich Schönberger sagte, man habe schon vor 30 Jahren im Fremdenverkehrsverein ähnliche Ideen gehabt und sei „glanzvoll gescheitert“. Das sei damals „furchtbar frustrierend“ gewesen. Die Leute, so seine Erfahrung, ließen sich keine Vorschriften machen. Er schlug stattdessen vor, dass der Tourismusverein die Aufgaben übernehmen und dann im Gemeinderat seine Ideen vorstellen solle.

Stadträtin Daniela Pfeuffer fand das Ansinnen zwar „löblich“, sprach sich aber ebenso wie Ulrich Schönberger gegen den Ausschuss aus. Bürgermeister Uwe Hehn rief die Sitzungshäufigkeit des Gemeinderates in Erinnerung, der alle drei Wochen tagt. Schon da seien nicht immer alle Ratsmitglieder anwesend, „man darf die Leute nicht überfordern“. Außerdem sei in Creglingen schon in der Vergangenheit viel für die Schublade produziert worden, etwa das Konzept „Creglingen 2020“. Er kritisierte ferner, dass in der Vergangenheit Projekte umgesetzt worden seien, ohne die Folgekosten im Blick zu haben. „Man belügt sich selbst, wenn man Anlagen schafft, von den man von vorneherein weiß, dass man sie nicht pflegen kann“. Es mache wenig Sinn, über Dinge zu reden, die man nicht in den nächsten drei Jahren umsetzen könne, meinte Uwe Hehn. Er schlug vor, die Themen Tourismus und Marketing in einer Klausturtagung zu besprechen. Dem Bürgermeister schwebt ein „modernes Internetstadtmarketing“ vor, für das man keinen Ausschuss brauche. Dem pflichtete Stadtrat Karl Haag bei. „Solche Themen wie die Beschilderung können auch die Creglinger Stadträte machen“, sagte Karl Haag, wobei er einräumte, dass dieses inoffizielle Gremium in diesem Jahr noch nicht getagt hat. Stadträtin Sylvia Thomas schlug vor, unter Federführung der Tourist-Info eine Bestandsaufnahme zu machen und in Gesprächsrunden mit Gastronomen und Vermietern Ideen zu entwickeln. „Das funktioniert mit den bestehenden Strukturen nicht“, entgegnete Rosi Kuhn.

Letztlich fand der SPD-Antrag keine Mehrheit, das Thema war damit abgehakt. Sichtlich bedient stellte Anita Bone-Czernijewski fest, man habe doch nicht nur „Schnapsideen“ aufgetischt. Es sei „ein bisschen haarsträubend, das alles als Gerede abzutun“.

