„Das Leben anderer besser gemacht“

Fritz Danner ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Kretschmann lobte Danners außerordentliches, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement.

Stuttgart/Schonach. 18 Bürger aus Baden-Württemberg erhielten am Samstag anlässlich des Tag des Ehrenamts im Neuen Schloss in Stuttgart das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Unter

...