Das Ehrenamt genießt bei ihm einen hohen Stellenwert

Creglingen.Er ist ein Vorbild an ehrenamtlichem Engagement und Hilfsbereitschaft: Werner Foß feiert am heutigen Montag, 2. März, in Creglingen seinen 85. Geburtstag.

Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich Werner Foß ehrenamtlich in hohem Maße in zahlreichen Vereinen und Institutionen. Lang ist folglich auch die Liste seiner hohen Ehrungen: Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (2005), Ehrenvorsitzender des „Sängerkranzes“ und der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ehrenmitgliedschaft des FC Creglingen.

Liebe zum Eisenbahnwesen

Werner Foß wurde in Weikersheim geboren. Dort verbrachte er auch die ersten Jahre seiner Kindheit.

Die Liebe zum Eisenbahnwesen hat sicher mit dem Umzug in den Reinsbronner Bahnhof 1946 zu tun, wo sein Vater als Vorsteher fungierte.

Da dieser einen der ersten Fernsehapparate in der Gegend besaß, eine Attraktion zu dieser Zeit, fanden sich sonntags zahlreiche Burschen aus Reinsbronn und Bieberehren beim „Fosse Karl“ ein. Noch heute fühlt er sich als Reinsbronner, denn dort lernte er auch bei Willi Weiß das Schuhmacherhandwerk.

Weitere Stationen auf dem Berufsweg des Jubilars waren dann die Orgelfabrik Laukhuff, die Bahnmeisterei Ochsenfurt und die Bezirksstelle des Überlandwerks Schäftersheim in Creglingen. Ein Glücksfall war 1970 seine Berufung zum Hausmeister am neuen Schulzentrum. Zum einen kamen ihm hierbei seine großen handwerklichen Fertigkeiten zugute, zum anderen verstand er es vorzüglich, den Schülern und Lehrern ein verständnisvoller, stets zuverlässiger und gewissenhafter Hausmeister zu sein. Diese segensreiche Ära endete für Werner Foß 1998.

Begeisterter Sänger

Doch auch im Ruhestand legte er die Hände nicht in den Schoß, denn sein ehrenamtliches Engagement nahm weiterhin einen hohen Stellenwert ein.

Als begeisterter Schwimmer zählte er zu den Gründungsmitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Creglingen, die vom damaligen Niederrimbacher Lehrer Günter Claus aus der Taufe gehoben wurde.

Von 1961 bis 1973 fungierte er als erster Vorsitzender.

Aber auch der Fußball hat es Werner Foß angetan. Ob als Torwart, Mittelfeldakteur oder als Stürmer auf allen Positionen stand er ab 1952 beim FC Creglingen seinen Mann. Hier war man froh, dass sich Werner Foß später als Jugendtrainer, als Abteilungsleiter der Aktiven und Senioren oder als zweiter Vorsitzender des Vereins mit ganzer Kraft einsetzte.

Kaum eine Singstunde bei der Chorgemeinschaft Creglingen/Archshofen/Niederrimbach versäumt Werner Foß, der von 1991 bis 2010 an der Spitze des „Sängerkranzes“ stand. Die Liebe zum Gesang war ihm bereits in die Wiege gelegt worden.

Über etliche Jahre hinweg war er ein umsichtiger Nachfolger der Rektoren Förster und Heißwolf als Leiter und Organisator der beliebten Seniorenausflüge, die von den älteren Bürgern sehr gerne angenommen wurden.

Für seine „soziale Ader“ spricht ebenso die jahrzehntelange Zugehörigkeit zur SPD, deren Ortsverein er damals mitbegründete.

Die Fränkischen Nachrichten/Tauberzeitung gratulieren zum runden Geburtstag und hoffen, dass Werner Foß weiterhin so fit bleibt, um seinen zahlreichen Hobbys bei bester Gesundheit nachgehen zu können. fkc/pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020