Das Dorf versteht zu feiern

Münster.Dass die „Münstermer“ richtig feiern können, bewiesen sie einmal mehr beim Sommerfest des Gemischten Chors. Das fing bereits am Samstag mit den Jugendlichen an, als die „Notenknöpfe“ aus Spielbach ihr musikalisches Talent zeigten und der Kindergarten Oberrimbach sein Abschlussfest im Herrgottstal feierte. Bis zur Unterbrechung durch ein Gewitter sorgten die Rotweinschlotzer für Stimmung. Nach der unfreiwilligen Pause übernahmen die „Chico Diaz Salsaborr!“, die heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum feiern. Dass bei dieser heißen spanischen Musik viel getanzt wurde, verbreitete Freude ringsum. Der Sonntag begann mit einem gut besuchten Festgottesdienst mit Pfarrerin Fraukelind Braun. Sehr abwechslungsreich ging es am Nachmittag zu. Während die Kinder vom Zauberer verzaubert wurden oder sich auf der Hüpfburg vergnügten, eröffneten die Gastgeber unter der Leitung von Gabriele Jung-Beitz den Gesang der Chöre, den die Chorgemeinschaft Creglingen-Niederrimbach-Archshofen (Leitung Ernst Preininger) und der Männergesangverein Oberrimbach-Lichtel mit Dirigent Bert Ruf in „großer“ und „kleiner“ Besetzung fortsetzten.

Höhepunkt war der Auftritt des Mundartkabarettisten Kurt Klawitter. Unter dem Motto „Bauer sucht Frau“ erklärte er auf hohenlohisch, wie man auf der Muswiese zu einer Frau kommt. Mit entscheidend ist nach seiner Feststellung, dass man eine große grüne Kappe auf hat und ein Hemd mit großen Karos trägt, sieht man hier doch, wie viel Hektar Feld man besitzt. Den Abschluss bildete, auch unter dem Beifall von Bürgermeister Uwe Hehn, Alleinunterhalter Adolf Niklas.

Vorsitzender Raimund Wegmann war am Ende die Freude über das kurzweilige Fest wahrlich ins Gesicht geschrieben, freute er sich doch vor allem über die gute Stimmung mit großer Tanzfreude bei den Gästen und hofft, dass mit dieser gelungenen Veranstaltung Werbung für seinen Chor gemacht werden konnte, werden doch neue junge Mitglieder sehr gesucht. brun

