Creglingen feiert den 100. Pferdemarkt

Creglingen.Die Stadt Creglingen feiert an diesem Wochenende den 100. Geburtstag ihres Nationalfeiertags: Der Pferdemarkt fand 1920 erstmals statt, und zum runden Geburtstag wurde die Veranstaltung vom traditionellen Mittwoch auf ein Wochenende verlegt. Das Jubiläum wird gleich zwei Tage lang gefeiert. Neben dem umfangreichen zweitägigen Rahmenprogramm – zu dem auch ein Vergnügungspark (Bild) gehört – stehen natürlich die Pferde-Prämierung und der Umzug am Sonntag, 2, Februar, im Mittelpunkt. Eröffnet wird der Pferdemarkt am heutigen Samstag um 13 Uhr von Bürgermeister Uwe Hehn im Aktionszelt in der Kieselallee. Dann öffnen auch Krämermarkt und Vergnügungspark. Die Prämierung beginnt am morgigen Sonntag um 9 Uhr in der Poststraße, der Festumzug startet um 14 Uhr. Die Durchgangsstraße ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr komplett gesperrt. Aufgrund des erwarteten Andrangs empfiehlt sich am Sonntag eine rechtzeitige Anreise, um den Umzug mit seinen 108 Gruppen nicht zu verpassen. Weitere Informationen zum Programm unter www.creglingen.de Bild: Boas

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020