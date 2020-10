Bewusster und stärker im Einklang mit der Natur leben

Creglingen.Sie steht zwar als Expertin für Heil- und Kräuterkunde regelmäßig bei „Wir in Bayern“ live vor der Kamera des Bayerischen Rundfunks, doch etwas aufgeregt war Daniela Wattenbach bei ihrer Buchvorstellung im Creglinger Romschlössle schon, wie sie verriet. „Eine Premiere in einer völlig unbekannten Umgebung ist halt doch etwas anderes, als das Fernsehstudio“, meint sie erstaunt.

Doch das herrliche Ambiente im Romschlössle und der herzliche Empfang sorgten sofort für die nötige Entspannung. Als „mentale Stütze“ war auch Mutter Gertrud Gebhardt mit über die Grenze vom bayerischen Burgbernheim an die Tauber gekommen. Coronabedingt konnten Evelyn Gillig und Erika Weimer im Namen der Stadt Creglingen nur 20 Zuhörer begrüßen, hatte sich doch ein Vielfaches an Interessenten angemeldet. Da die Präsentation des neuen Ratgebers „Sauerteig & Wadenwickel“ – Das 1 x1 für einen nachhaltigen Haushalt – im Rahmen der Creglinger „Wandelwoche“ stattfand und hervorragend dazu passte, zeigte sich Erika Weimer sehr erfreute über die bisher sehr gute Resonanz bei den Veranstaltungen. Die 47-jährige „Powerfrau“, wie sie Gillig vorstellte, ist Fränkin mit Leib und Seele. Als ausgebildete Hauswirtschafterin, Kräuter- und Volksheilpädagogin sowie Bio-Imkerin kennt sie sich bestens aus mit den Themen Haushalt, Kochen, Natur und gesundes Leben.

Regional und saisonal

Möglichst vieles selbst machen, regional und saisonal kochen – so lautet ihr Motto. In der Küche haben es ihr besonders die traditionell überlieferten Rezepte ihrer Heimat angetan. Zusammen mit ihrem Mann lebt Daniela Wattenbach im mittelfränkischen Burgbernheim auf einem 400 Jahre alten Bauernhof, den sie in mühevoller Arbeit selbst restauriert haben. Autorin wurde sie, da sie bei einer Zugfahrt nach Köln zu ihrer Freundin mit einem „Städter“ ins Gespräch kam, der einen Apfel von einer Quitte nicht unterscheiden konnte und ihm der „Apfel mit Flaum“ nicht schmeckte. Daraufhin erschien vor zwei Jahren ihr erstes Buch „Heimat im Glas“. Für ihr Folgebuch investierte sie rund 18 Monate Zeit und über das Eintreffen der ersten Bücher dieser Tage zeigte sie sich überglücklich.

Eingangs ihrer Buchvorstellung meinte sie, dass die Welt immer komplexer wird. Daher verspüren viele Menschen eine große Sehnsucht nach dem Einfachen und Verlässlichen im unmittelbaren Umfeld, in ihrem Zuhause. Wie haben es die Menschen früher geschafft, ihre kleinen und großen Wehwehchen – ganz ohne Chemie – mit nur ein paar Heilkräutern behandelt? Wie schaffte es Großmutter mit einem einzigen Reiniger das ganze Haus auf Vordermann zu bringen? Die Ernährung mit natürlichen, unverfälschten Lebensmitteln ist dabei genauso wichtig wie der schonende Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Von der Achtsamkeit zur Nachhaltigkeit ist es dabei oft nur ein kleiner Schritt. Der Wunsch, diese und weitere Kindheitserinnerungen wieder zu spüren und ihr eigenes Leben ein bisschen mehr zu erden, hat sie veranlasst, sich auf Spurensuche nach altbewährten Haushaltsrezepten und lang erprobten Methoden zu begeben. All dies hat sie auf 239 Seiten zu Papier gebracht. In ihrem Vortrag betonte sie immer wieder, dass es keine Kunst ist, nachhaltig zu leben. Ihre Küche sieht sie als Werkstatt und sie macht fast alles selbst. Allein der Duft von Selbstgekochtem und Selbstgebackenem sei etwas Tolles. Wenn man das Gelungene dann noch den Gästen servieren könne, kenne der Stolz doch keine Grenzen.

Verschiedene Geschichten

Ihr Buch hat sie eingeteilt in verschiedene Geschichten, die meist mit einem Rezept abschließen. Dabei betont sie, dass es sich um kein Koch- oder Backbuch handelt. All das Beschriebene sei kein „Hexenwerk“, man benötige nur etwas Zeit. Dazu zählt sie auch die selbst gefertigten Backwaren mit Zutaten aus der Region, Süßigkeiten, oder das Brotbacken, die Herstellung von hausgemachten Nudeln oder Produkte im Glas haltbar zu machen.

Einen großen Platz nimmt die Bevorratung von Lebensmitteln im Haushalt ein. Hierzu zählt die gebürtige Burgbernheimerin in erster Linie neben Mehl und Honig vor allem Essig. Dieser zieht sich wie ein roter Faden durch die rund 90-minütige Reise.

Auch ein Kapitel über eine Hausapotheke oder ein Badezimmer und eine Waschküche ohne Chemie ist zu finden. In einer Zeit, wo man alles kaufen kann, sorgte das „Selbermachen“ nicht nur für ein besseres Gewissen, man kann auch oft beim bewussten Einkauf Geld sparen, meint sie aus langer Erfahrung. Bevor sie allen bei der Umsetzung ihrer Ratschläge viel Erfolg wünschte, gab sie ihren Gästen den Rat mit auf den Weg: Selbermachen ist zunächst ein Ausprobieren bevor alles klappt, man benötigt nur etwas Geduld und Zeit.

Immer mehr Menschen möchten wieder bewusster und stärker im Einklang mit der Natur leben, dazu gibt das Buch „Sauerteig & Wadenwickel“ von Daniela Wattenbach hervorragende Ratschläge. brun

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020