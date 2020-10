Beim Sportabzeichen erfolgreich

Creglingen.Verspätet hat der Württembergische Landessportbund (WLSB) nun die Sieger des Schulwettbewerbs Deutsches Sportabzeichen 2019 für ihr großes Engagement geehrt. Aufgrund der Pandemie konnten die Preise dieses Jahr allerdings nicht in Stuttgart an die erfolgreichen Schulen vergeben werden. 2019 legten an der Realschule Creglingen insgesamt 185 Schülerinnen und Schüler das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich ab. In der Kategorie der Schulen von 301 bis 500 Schülern brachte dieses sportliche Engagement der Realschule Creglingen den vierten Platz ein. Dieser abermalige Erfolg spricht zum einen für den großen sportlichen Ehrgeiz auf Seiten der Schüler. Auf der anderen Seite gelte ein Dank auch den eifrigen Sportlehrkräften, die mit den Schülern üben, trainieren und sie zu persönlichen Höchstleistungen anspornen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Bild: RSC

