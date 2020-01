Auszüge aus Kindermusical

Creglingen.Nicht, wie irrtümlich angekündigt, findet am Pferdemarkt ein Kindertheater statt, sondern es werden Auszüge aus dem Kindermusical „Yakari und seine Freunde“ aufgeführt. Der Musikauftritt des Kinderchores wurde aus organisatorischen Gründen um eine Viertelstunde vorverlegt. Er findet am Sonntag, 2. Februar um 11.45 auf der Bühne im Aktionszelt statt. So haben alle Kinder, auch die, die am Umzug teilnehmen, die Möglichkeit, den musikalischen Auftritt ihrer Freunde mitzuerleben. Die 25 jungen Akteure haben sich seit den Weihnachtsferien gemeinsam mit ihrer Chorleiterin Susanne Habel intensiv auf den Jubiläumspferdemarkt vorbereitet. Yakari, der mutige Indianerjunge, ist bekannt aus zahlreichen Comics.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020