Aus Solidarität mit den Schwächeren

Creglingen.Für diejenigen, die gerne helfen wollen oder Hilfe brauchen, stellt sich ab sofort das Familienzentrum Creglingen zur Vermittlung von Hilfsangeboten zur Verfügung.

Beispiele für Alltagshilfen wären: Einkaufen für Senioren und Kranke, ein Gang zur Apotheke, Babysitting/Kinderbetreuung, vor allem für Alleinerziehende, etc.

Erika Weimer vom Familienzentrum versteht sich als Schnittstelle für Bürger in Creglingen und möchte „unbürokratisch vermitteln“, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird.

Interessierte sollten angeben, was sie tun können beziehungsweise was sie brauchen, ihren vollständigen Namen und Adresse sowie Telefonnummer. Kontakt: Erika Weimer, Telefon 07933/70144 oder Mail an familienzentrum@creglingen.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.03.2020