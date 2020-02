Auch zweite Auflage war ausverkauft

Creglingen.Das Konzert „Klassiker des Films – ins Bild gesetzt“ hatte letztes Jahr so viel Zuspruch gefunden, dass die Nachfrage die Zahl der verfügbaren Plätze im Romschlössle weit überstieg. Karl-Heinz Rehfeld hat sich deshalb mit Familie Ball zur Wiederholung der Veranstaltung entschieden. Erneut war der Saal ausverkauft. Den Zuhörern wurde wieder ein amüsanter Gang durch die Filmgeschichte geboten mit populärer Musik wie „Du hast Glück bei den Frauen, Bel Ami“ oder „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Das Wiegenlied „La le lu, nur der Mond schaut zu“ wurde von Patrick Ball mit seinem seidenen Bariton und von Jonathan mit seiner hellen klaren Kinderstimme so berückend vorgetragen, dass es Sonderapplaus gab. Anja Ball brillierte mit „Moon River“ brillieren und die Familie sang vereint „Kann es wirklich Liebe sein?“. Immer wieder wechselten vokale Melodien mit Piano-Soli Rehfelds ab; er gab Einblicke in die Entstehungszeit der Filme. kh

