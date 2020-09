Am Schulzentrum geht’s weiter

Gewerbegebiet Äckerbrunnen: Wie Hauptamtsleiterin Anita Müller bekanntgab, veräußerte die Kommune im Gewerbegebiet Äckerbrunnen 8700 und im Baugebiet Hofgarten knapp 500 Quadratmeter an Flurstücken. Drei Creglinger Gewerbetreibende erwarben Areale (Größenordnung 2000 bis 3500 Quadratmeter). Ein weiteres Unternehmen kaufte ein kleineres Flurstück an. Die Verkäufe waren in nichtöffentlichen Sitzungen beschlossen worden.

Gedenken an Albert Krämer: Mit Gedenkminute ehrte der Creglinger Gemeinderat den jüngst verstorbenen ehemaligen Realschulrektor Albert Krämer. Bürgermeister Uwe Hehn würdigte ihn als sehr engagierten Bürger. 2008 war Krämer zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Er wirkte rund vier Jahrzehnte als Lehrer und Schulleiter im heutigen Gemeindegebiet, widmete sich der örtlichen Geschichte und hinterließ auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand deutliche Spuren, insbesondere auch mit seinem Engagement fürs Jüdische Museum.

Kindergarten Oberrimbach: Die Stadt will das Personal im Oberrimbacher Kindergarten aufstocken. Wie Hauptamtsleiterin Anita Müller bekannt gab, wurde die Einstellung eines Erziehers für die Oberrimbacher Einrichtung beschlossen. Die Stellenausschreibung erfolgt. ibra