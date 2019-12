Am Gemeinwohl orientiertes Engagement

Oberrimbach/Lichtel.Der Wegeunterhaltungsverein Oberrimbach-Lichtel hat an mehreren Wochenenden 46 Stunden gemeinnütziges Engagement erbracht, um Schotterwege auf einer Länge von 1350 Metern instand zu setzen. Insgesamt wurden dabei rund 135 Tonnen Material verbaut.

Auf der Hauptversammlung im Mai war beschlossen worden, aus den Rücklagen und den erwarteten Einnahmen in 2019 – die Mitglieder zahlen pro Hektar jährlich zehn Euro – Geld für den Erhalt und die Sanierung weiterer Schotterwegen in Oberrimbach und Lichtel in die Hand zu nehmen. Der Verein achtet stets darauf, die örtliche Parität zu wahren und erhält für das am Gemeinwohl orientierte Engagement stets sehr positives Feedback.

Hinter dem Ruheforst auf Gemarkung Oberrimbach wurden rund 550 Meter Schotterweg saniert. Hierfür wurde bereits im August der Graben wieder hergestellt und das Bankett abgebaggert. Im Einsatz waren zahlreiche Traktorengespanne, auch Neugierige aus Spielbach erkundigten sich nach den Arbeiten. Nach Beendigung dieser Tätigkeiten wurde Schotter aufgezogen und unter Mithilfe zahlreicher Vereinsmitglieder eingeebnet. Am Anfang der Straße sollen noch etwa 50 Meter Asphalt eingebaut werden, um das Wasser in den Graben zu leiten.

Maßnahme verschoben

Außerdem sollte der so genannte „Strickweg“ auf Oberrimbacher Gemarkung eine Splitt-Bitumen-Schicht bekommen, jedoch wurde diese Maßnahme auf Frühling 2020 verschoben. Dies wurde nötig, da die ausführende Firma durch kurzfristige Autobahnaufträge und eine Krankheitswelle keine Kapazitäten mehr frei hatte.

In den kommenden Jahren steht ein weiterer Feldwegausbau mit Asphalt in enger Abstimmung mit Stadtbaumeister Korb auf der Agenda des rührigen Vereins.

Um beide Ortschaften paritätisch zu halten, versuchen die Mitglieder des Wegeunterhaltungsvereins Oberrimbach-Lichtel jedes Jahr in beiden Gemarkungen Maßnahmen umzusetzen.

Unter dieser Maßgabe wurde im Herbst auf Gemarkung Lichtel ein Weg am „Wiesenholz“ auf einer Länge von rund 800 Metern neu geschottert. Im Vorfeld wurde das Bankett in gewohnter Manier von Erhard Wirsching abgebaggert, um so einen ordentlichen Seitenbereich herrichten zu können und den entsprechenden Untergrund bereit zu stellen.

Gute Ergebnisse

All diese Vorarbeiten verfolgen ein Ziel: Ein möglichst gutes Sanierungsergebnis bei gleichzeitiger Dämpfung des finanziellen Aufwandes.

Die Baggerarbeiten begannen direkt nach der Maisernte, auch hier wurde zunächst das Bankett entfernt und der Weg eingeebnet. Ende November trafen sich die Mitglieder dann zum Auftragen des neuen Schotters mit anschließendem Einebnen. Zu den Arbeitseinsätzen melden sich stets viele Freiwillige, so reichte das Alter auch in diesem Jahr wieder von 14 bis 85 Jahren. Landwirte, Nicht-Landwirte, Rentner und Jugendliche – die Fahrer der externen Fachfirmen betonten auch in diesem Jahr wieder, dass ein solches Miteinander und Gemeinwohlengagement inzwischen nur noch höchst selten anzutreffen sei. Der erste Vorsitzende des Wegeunterhaltungsvereins Oberrimbach-Lichtel, Markus Stein, gab das Lob gerne an die Mitglieder weiter und freut sich natürlich auch weiterhin auf entsprechend freiwillige Helfer. dp

