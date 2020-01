Creglingen.Stühlerücken im Creglinger Gemeinderat: Nach dem Ausscheiden von Stadträtin Anita Bone-Czerniejewski aus Creglingen rückte Andreas Heinze aus Freudenbach in das Gremium nach.

Wie berichtet, hatte die SPD-Stadträtin aus gesundheitlichen Gründen ihr Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. In seiner Sitzung am Dienstag erkannte der Gemeinderat den Antrag an und ermöglichte so Anita Bone-Czerniejewskis Ausscheiden zum 31. Januar. Da sie zugleich zweite stellvertretende Bürgermeisterin war, musste für diesen Posten ebenfalls ein Nachfolger gefunden werden.

Stadtrat Karl Haag sagte, er bedauere das Ausscheiden sehr, denn Anita Bone-Czerniejewski sei seit 2014 ein „aktives und gutes“ Mitglied des Gremiums gewesen. Auch wenn man politisch nicht immer auf einer Wellenlänge lag, so habe man doch gut zusammengearbeitet. Bone-Czerniejewski habe oft gute Ideen entwickelt, so etwa beim Begegnungszentrum „Komm“, das sie mitinitiiert habe. Unter dem Beifall der Stadträte betonte Karl Haag: „Ihr Ausscheiden ist ein Verlust für das Gremium“.

Laut Gemeindeordnung rückt für ein ausscheidendes Mitglied die als nächste Ersatzperson festgestellte Person nach – in diesem Fall wäre das Rosi Kuhn gewesen, die aber über einen Ausgleichssitz ohnehin schon Mitglied des Gemeinderats ist.

Deshalb rückte nun Andreas Heinze nach, der als nächste Ersatz-Person für die Ausgleichssitze auf dem SPD-Wahlvorschlag stand.

Bürgermeister Uwe Hehn verpflichtete den Freudenbacher SPD-Stadtrat auf sein neues Amt, das er zu Ende Januar antritt. Andreas Heinze ist kein Neuling, denn er gehörte dem Gremium bereits in der letzten Wahlperiode an.

Die Zahl der aus dem Kernort stammenden Stadträte ist damit wieder von sieben auf sechs geschrumpft – die ursprünglich für den Kernort vorgesehene Zahl. Rosi Kuhn hatte es durch einen Ausgleichssitz als siebte Kernstädterin in das Gremium geschafft.

Da Anita Bone-Czerniejewski auch stellvertretende Bürgermeisterin war, musste für sie ein Nachfolger bestimmt werden. Karl Haag schlug für den Posten Rudi Müller (Wählergemeinschaft Creglinger Bürger) aus Münster vor. Er sei bereits seit 20 Jahren Mitglied im Gemeinderat und bekomme stets viele Stimmen, so Haags Begründung. Ohne Gegenkandidat wurde Rudi Müller bei drei Enthaltungen zum zweiten Stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Da Müller bislang schon dritter Bürgermeister-Stellvertreter war, musste für diesen Posten nun ebenfalls ein neuer Stadtrat gewählt werden. Hierfür schlug Jürgen Dehner Rosi Kuhn vor. Bei einer Enthaltung wurde Rosi Kuhn ohne Gegenkandidat gewählt.

Anita Bone-Czerniejewski soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen offiziell verabschiedet werden. An der Sitzung am Dienstag konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

