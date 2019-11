Adventliche Stimmung in besonderer Atmosphäre

Creglingen.Alle Jahre wieder erstrahlt die Creglinger Innenstadt beim Weihnachtsmarkt in festlichem Weihnachtsglanz. In diesem Jahr findet der Markt vom 29. November bis 1. Dezember statt.

Örtliche Musikgruppen und Kapellen sowie die Tanzvilla Creglingen tragen zur weihnachtlichen Atmosphäre während der gesamten Weihnachtsmarkttage bei.

Nicht nur das vielfältige Angebot an weihnachtlichen Waren und Leckereien sowie Attraktionen für Jung und Alt, sondern auch das umfangreiche Rahmenprogramm machen den Creglinger Weihnachtsmarkt zu etwas Besonderem.

Neben traditionellen Angeboten wie den Fahrten mit der Kindereisenbahn, dem Ponyreiten oder dem Besuch des Nikolaus mit seinen Engeln gehört auch der Kinderzauberer zum Programm. Ebenso bietet die öffentliche Bücherei am Sonntag die beliebte Wichtelwerkstatt für Kinder sowie einen umfangreichen Bücherflohrmarkt an.

Eines der Highlights ist der Besuch eines „Choco-la-Maten“, der alle Besucher auf geheimnisvolle Weise mit kleinen Schokotäfelchen erfreut. Das Lebendige Krippenspiel hat sich zum Publikumsmagnet entwickelt und wird wieder im Pfarrgarten aufgeführt. Traditionell ist der eingerichtete Pendelverkehr zur Weihnachts-Schaubäckerei der Firma Manz in Münster. Erstmalig können während des Marktes Karten mit dem geschätzten Gewicht des Creglinger Weihnachtsbaumes in der Touristinformation abgegeben werden. Bei ihren Einkäufen an den Weihnachtsmarktständen erhalten die Besucher – ausgenommen an Ständen mit sofort verzehrbarem Essen und Trinken – ein Los für die Tombola, der Hauptpreis ist eine Wochenendreise für zwei Personen. Die Preise liegen in der Touristinformation aus und können dort im Rahmen der Marktöffnungszeiten abgeholt werden. Mit dem am Sonntag alljährlich statt findendem Adventscafé der 7. Klasse der Realschule Creglingen, wird der 34. Creglinger Weihnachtsmarkt abgerundet. Das Adventscafé findet im Romschlössle von 13 Uhr bis 17 Uhr statt. Öffnungszeiten des Marktes: Freitag, 18 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019