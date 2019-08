15-Jähriger setzt beinahe Schule in Brand

Creglingen/Ellwangen.„Er hat weggeschaut, als die anderen in Ketten hereinkamen“, das stellte Jugendgerichtshelferin Hiltrud Ricken zu Beginn des Amtsgerichtsprozesses in Ellwangen am vergangenen Montag fest, als sie sich mit den Eltern eines der jungen Angeklagten unterhielt. Ein positives Zeichen, dass er seine Fehler einsehe, mutmaßte sie.

Der erst 15-Jährige musste sich vor dem Jugendschöffengericht gegen des Vorwurf der gemeinschaftlich versuchten Brandstiftung verteidigen.

Mitangeklagte in Handschellen

Und der junge Mann schien durchaus beeindruckt davon, wie seine 18 und 20 Jahre alten Mitangeklagten von Justizbeamten mit Fuß- und Handschließen gefesselt aus der Justizvollzugsanstalt Adelsheim vorgeführt wurden.

Dort sitzen beide Haftstrafen ab, weil sie vor allem im Jahr 2018 in Creglingen eine Vielzahl von Straftaten begangen hatten – zahlreiche Einträge in der Datenbank des Bundeszentralregisters zählen Verurteilungen wegen Beleidigungen, Bedrohungen, Körperverletzungen, Diebstählen und Sachbeschädigungen auf.

Angst in der Bevölkerung

Die Situation habe die Creglinger Bevölkerung so verängstigt, dass die Kommune sogar einen Security-Dienst beauftragt hatte, um die Eskapaden der mehrköpfigen Clique bei nächtlichen Saufgelagen einzudämmen.

„Die Lage war eskaliert“, berichtete Jugendgerichtshelferin Hiltrud Ricken. Seit die beiden Älteren im Gefängnis seien, sei es in der Tauberstadt „inzwischen wieder ruhiger geworden“.

Konkret hatte das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Maximilian Adis diesmal Taten aus Sommer und Herbst des Vorjahres zu beurteilen: So sollen laut Anklage alle drei gemeinsam im Oktober 2018 Altpapiercontainer, die direkt an einem Schulgebäude standen, angezündet haben.

Alle fünf Container brannten komplett ab, eine Scheibe am Schulhaus barst und ein Rollladenkasten war geschmolzen. Ein Übergreifen auf das Schulhaus sei nur zu verhindern gewesen, weil die Security-Mitarbeiter die Chaoten beobachtet und so schnell die Feuerwehr alarmiert hatten.

Der 15-Jährige räumte die Tat ein: „Es war kalt, wir waren angetrunken. Es war blöd.“ Ebenso gab er zu, bei zwei Einbrüchen in eine Tankstelle zwei Flaschen Wodka und zehn Schachteln Zigaretten sowie in einen Baumarkt zwei Einkaufswägen und einen Sack Blumenerde gestohlen zu haben.

Faustschläge für Security

Weniger einsichtig zeigten sich die beiden Mitangeklagten, die die Brandstiftung als alleiniges Werk des 15-Jährigen darstellten.

Als der seine Tat angekündigt habe, habe er ihn „für nicht ganz voll genommen“, sagte der 20-Jährige. Und: „Ich fand es witzig, wollte sehen, ob er es durchzieht.“

Den Vorwurf gegen sich selbst, beim Vollziehen eines Platzverweises an einem anderen Datum gegen einen Security-Dienst-Mitarbeiter handgreiflich geworden zu sein, gab der Mann vor gericht unumwunden zu: Mehrere Faustschläge ins Gesicht habe er dem 37-jährigen Mitarbeiterin des Sicherheitsunternehmens verpasst.

Während die Beweisaufnahme deutlich machte, dass die eingeräumten Taten wohl auch über Zeugenaussagen und Indizien ausreichend zu belegen sind, wurde auch ersichtlich, dass bei der Brandstiftung Zweifel an der Mittäterschaft der beiden Älteren bleiben. Dies wurde auch in den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und den Verteidigern deutlich.

So endete der Prozess mit einem Freispruch für den 18-Jährigen und den 20-Jährigen beim Tatkomplex der Brandstiftung.

Wegen der Körperverletzung wurde die Jugendstrafe des 20-Jährigen von den bestehenden zweieinhalb Jahren auf zwei Jahre und neun Monate erhöht.

Der 15-Jährige wurde zu einer Jugendstrafe auf zweijährige Bewährung verurteilt. Er muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Zudem wurde ihm vom Gericht auferlegt, zumindest noch sechs weitere Monate im Projekt „Startklar“ zu verbleiben, um seinen inzwischen eingeschlagenen Weg in Richtung einer Ausbildungsstelle weiter zu beschreiten.

