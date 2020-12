130 Liter Diesel in Kanalisation geflossen

Oberrimbach.Infolge eines Bedienfehlers beim Betanken eines Fahrzeuges gelangten nach Angaben der Polizei am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages bis in die Abendstunden auf einem landwirtschaftlichen Gehöft im Creglinger Stadtteil Oberrimbach rund 130 Liter Dieselkraftstoff in die Kanalisation. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und des Klärwärters wurden Rückhaltebecken geschlossen und das Schadensausmaß begrenzt.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 27.12.2020