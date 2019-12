Zwölftes Türchen geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1504 Euro liegen im zwölften Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Zehn Wertgutscheine über je 50 Euro hat die Sparkasse Neckartal-Odenwald eingelegt für die Nummern 7812, 8143, 5375, 7985, 3826, 7871, 1879, 1252, 7521 und 4791. Fünf Gutscheine von der Aktiv Gemeinschaft hat die Odenwald Treuhand GmbH mit den Nummern 1817, 4854, 1456, 7072 und 1696 eingelegt. Vier Gutscheine über je 50 Euro können bei der Physiotherapie Scheuermann eingelöst werden mit den Nummern 5442, 7389, 4111 und 7572. Sechs Gutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von Living 49 mit den Nummern 7056, 3945, 5471, 3799, 1286 und 2978. Die Tanzschule Metz hat vier Gutscheine über je 25 Euro eingelegt 5270, 7404, 1653 und 7485. Für die Nummer 7202 gibt es einen Gutschein über 50 Euro einzulösen beim Hutatelier Lang in Walldürn. Vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro hat das Hotel Prinz Carl in den Kalender gelegt für die 4021, 6505, 3469 und 2642. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen von Herm Tankstelle Mineralöl für die 3976 und 2066. Zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro können im Bistro Waldeck eingelöst werden mit den Nummern 7110 und 7309. Die Buchhandlung Volk beteiligt sich mit einem Gutschein über 50 Euro mit der Nummer 5678. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019