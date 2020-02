Zwölf erste Preise errungen

Buchen.Beim kürzlich in der Musik- und Singschule Heidelberg ausgetragenen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ brachten 18 Schüler der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen mit insgesamt zwölf ersten sowie zwei zweiten Preisen wieder ein hervorragendes Ergebnis mit nach Hause. Alle Schüler wurden dabei mit Preisen bedacht.

Erste Preise, die zur Teilnahme am Landeswettbewerb Baden-Württemberg berechtigen, erhielten in der jeweiligen Solo- beziehungsweise Ensemblewertung Vivien Eichhorn (24 Punkte, Klavier solo, Altersgruppe III, Klasse Maria Westerman), Monja Peschke (23 P., Harfe solo, AG II, Kl. Christine Eberherr), Maria Balagula (23 P., Akkordeon, AG II, Kl. Nelli Wirch) in der Kategorie Akkordeon-Kammermusik gemeinsam mit Valentin Balagula, Klavier (Musikschule Bauland), sowie in der Kategorie Akkordeon-Kammermusik (AG III) Vivien Eichhorn (Akkordeon, Kl. Wirch), Patrick Schönit (Violine, Kl. Veronika Fenzl) und Robert König (Violoncello, Kl. Philipp Hagemann).

Landeswettbewerb in Tuttlingen

Der Landeswettbewerb, der erst ab Altersgruppe II (Gesang ab AG III) ausgetragen wird, findet vom 25. bis 29. März in Tuttlingen statt.

Weitere erste Preise entfielen auf Leonie Hoffmann (23 P., Harfe solo, AG IB, Kl. Eberherr), Viktoria Franz (23 P., Gesang solo, AG II, Kl. Benedikt Nawrath), Sophie Franz und Alwina Schmidt (22 P., Akkordeon-Duo, AG IB, Kl. Wirch), Martin Leis (22 P., Klavier solo, AG II, Kl. Rie Miyamoto), Claire Diao (22 P., Klavier solo, AG II, Kl. Miyamoto), Alischa Schmidt (21 P., Klavier solo, AG IV, Kl. Elvira Jochim), Rebecca Wiener und Leni Wirbs (21 P., Duo Oboe, AG II, Kl. Maria Gimeno Regal) und Victoria Hirsch (21 P., Gesang solo, AG IV, Kl. Bettina von Hindte).

Über zweite Preise dürfen sich freuen: Neomi Lehmann (20 P., Violinduo, AG IB, Kl. Michael Wüst gemeinsam mit Tora Merkert, Musikschule Eberbach) sowie Christian Michel und Robert Rau (18 P., Akkordeon-Duo, AG II, Kl. Wirch). Das Preisträgerkonzert für den Neckar-Odenwald-Kreis, bei dem alle Teilnehmer ihre Urkunden und Medaillen erhalten, findet am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse Mosbach statt. Die Veranstaltung ist öffentlich; der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020