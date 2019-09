Hettingen.Unter dem Motto „Hemma a reecht Falde, mer bleibe doch die Alde“ veranstaltete der festfreudige Geburtsjahrgang 1939 zu seiner 80-Jahrfeier ein zweitägiges Treffen in der Heimatgemeinde Hettingen, wo man die Kinder- und Jugendjahre verbracht hatte.

Der Festausschuss mit Gerhard Raab, Gerhard Dittrich und Edeltrud Linsler als Hauptorganisatoren hatte ein ansprechendes Programm zusammengestellt. Mit einem Begrüßungssekt in der Arena der Morrequelle begann das altersentsprechend gestaltete Programm der 80-Jährigen, dem sich ein Besuch des Eiermann-Magnani-Hauses anschloss. Hier führte Roland Linsler, Vorstandsmitglied des Vereins Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte und gab den Wissensdurstigen einen Einblick in die Geschichte und Entstehung dieser Siedlung, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde und die einmalig in ganz Deutschland ist.

Nächstes Ziel war das Gasthaus Wanderlust wo man nach dem Abendessen einen unterhaltsamen Abend verbrachte. Den musikalischen Part hatte Albert Kiepsel aus Saulgau, selbst ein Mitachtziger mit seiner Ziehharmonika übernommen, während Gerhard Raab mit so manchen selbstgereimten Versen einige Gedanken zu Gehör brachte. In Erinnerung an den Jahrgangskameraden Bruno Schäfer, Zauberkünstler, hatte man den Hainstadter Robert Schüßler eingeladen, der mit seinen Zauberkünsten beeindruckte.

Am Sonntagmorgen besuchte man den Gottesdienst, den der Jahrgangsangehörige Pfarrer Hans Trost für die Gemeinde sowie für Lebende und Verstorbene des Jahrgangs 1939 feierte. In seiner kurzen Ansprache ging Trost auf das Alter ein, das man als Geschenk annehmen soll. Im Alter soll die Freude zunehmen und es sollte keine unnötige Angst bereiten. Pfarrer Trost nannte dann im Hochgebet die Namen der 18 Toten des Jahrgangs, für die man dann beim anschließenden Gräberbesuch am großen Friedhofkreuz eine Blumenschale zum ehrenden Gedenken niederstellte.

Dann wurde der Kriegerhain am Oberhölzle besucht. Hier gab der Vorsitzende des Heimatvereins, Gundolf Scheuermann, entsprechende Erläuterung und führte die Zuhörer in einer geistigen Wanderung durchs Dorf und nannte dabei markante Punkte. Das Mittagessen beim Bechtel in der Wanderlust schloss sich an, und am frühen Nachmittag war dann für einige Auswärtige die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen, mit dem Versprechen sich bald gesund und munter wieder zu treffen. KM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019