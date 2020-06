Zweitägiger Fotokurs Ende Juni

Buchen.Die Digitalkamera steht bereit, Licht und Motiv passen, nur das Bild ist trotzdem nichts geworden? Die meisten Laienfotografen kennen solch ärgerliche Momente. Für alle, die daran etwas ändern wollen, bietet die VHS den Kurs „Fotografieren mit der Digitalkamera“ an. Dabei stehen neben Kamerakunde und fotografischen Grundregeln auch Innen- und Außenaufnahmen auf dem Plan. Dafür sind Fotoexkursionen in Buchen und in den Wildtierpark Bad Mergentheim geplant.

Der Kurs mit Fotograf Stefan Dancs findet von Samstag, 27., bis Sonntag, 28. Juni, jeweils von 9 bis 15 Uhr statt. Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Juni,. Die Gruppe ist auf maximal acht Teilnehmer begrenzt. Im Kursraum herrscht keine Maskenpflicht, da der Abstand von 1,5 Metern gewahrt wird. Da dies auf dem Flur jedoch nicht möglich ist, müssen in diesem Bereich Alltagsmasken getragen werden. Desinfektionsspender stehen zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.06.2020