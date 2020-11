Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch Kenntnis über zwei weitere Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. So starben eine 92-jährige Frau, die Bewohnerin des betroffenen Seniorenzentrums in Osterburken war, und eine 84-jährige Frau in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 32.

