Zwei „Urgesteine“ wurden verabschiedet

Scheringen.In der jüngsten Sitzung des Wasserversorgungsverbandes „Elzbachgruppe“ verabschiedete sich Thomas Heß nach 20 Jahren als Verbandsvorsitzender. Der langjährige Ortsvorsteher von Scheringen gab im Oktober sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat bekannt. Im Rahmen des Ehrungsabends der Gemeinde Limbach wurde Heß für sein ehrenamtliches Wirken in den Gremien geehrt.

Zusammen mit dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Dieter Weber wurde der Staffelstab nun auch im Verband weitergereicht. Andreas Stein, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, und Bürgermeister Weber sprachen ihre Dankesworte aus. Die Verbandsversammlung wählte Ortsvorsteher Thorsten Fritz aus Scheringen zum neuen Vorsitzenden und Ortsvorsteher Alexander Leix aus Waldhausen zum stellvertretenden Verbandsvorsitzenden.

Seit 1980 gehörte Heß als Vertreter des Ortschaftsrates Scheringen dem Wasserversorgungsverband an und war ab 1990 als Verbandsvorsitzender tätig. Mit der Vorgabe, die Mengenversorgung in den drei Verbandsortsteilen Heidersbach, Waldhausen und Scheringen zu optimieren, trat er seine Amtszeit an. In einem persönlichen Rückblick nannte Heß einige Maßnahmen mit denen dieses Ziel stets verfolgt wurde. Darunter die Sanierung des Rohrkellers im Hochbehälter, die Zusammenlegung der Versorgungsleitungen für Scheringen, der Bau des Kapellenschachts in der Einbacher Straße und die Erstellung eines Sanierungsplans. Weitere große Maßnahmen waren der Neubau eines Schachtes am Hungerberg mit der Anbindung zum Kapellenschacht und dem Bau einer Versorgungsleitung nach Heidersbach.

In den zwanzig Jahren Verbandsarbeit blickt Thomas Heß auf eine Reihe von Bürgermeister und Verbandsmitgliedern zurückblicken. In der Gemeinde Limbach waren dies die Bürgermeister Hubert Zimmermann, Matthias Baumann, Bruno Stipp und Thorsten Weber. Bei der Stadt Buchen waren dies Josef Frank, Dr. Achim Brötel und Roland Burger. In guter Erinnerung blieben Thomas Heß die Unterzeichnung der Betriebsführungsverträge in Scheringen durch Brötel. „Unvergessen ist auch Amtmann Karl Lehrer, der stets großen Wert auf Präsenz der Stadt Buchen legte“, sagte Heß.

Seitdem wurden die Stadtwerke durch den technischen Geschäftsführer Kurt Hemberger, dessen Nachfolger Andreas Stein und dem Abteilungsleiter für Wasser, Otwin Wittemann, vertreten. Mit Wittemann verband Heß ein freundschaftliches Verhältnis, „der immer alle technischen Probleme mit seinem Team meisterte“. Für die Verbandskasse zeichnete sich in all den Jahren Willi Lindenmaier, Manfred Killian und derzeit, Klaus Rhein, verantwortlich.

Bürgermeister Weber bedauerte den Abschied von Weber und Heß: „Es gehen zwei Verbandsurgesteine, die mit Herz und Seele dem Verband zugewandt waren“. Weber lobte noch einmal die getätigten Investitionen während der Amtszeit von Thomas Heß, die sich auf rund 500 000 Euro belaufen. Daneben unternahm der Verband regelmäßig Exkursionen zur Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen. „Viele Verbandsvertreter bildeten ein gutes Gremium, was sich an den fast immer einstimmig gefassten Beschlüssen gezeigt hat“, sagte Thomas Heß. Er dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Neben der Verabschiedung von Dieter Weber und Thomas Heß ging es um die unvermutete Kassenprüfung der Verbandskasse, die keine Beanstandungen ergab. Der Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerke Buchen wurde um weitere drei Jahre verlängert. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde einstimmig beschlossen. Darin enthalten ist der Erfolgsplan mit 84 000 Euro und der Vermögensplan mit 421 000. Kostensteigerungen werden beim Wasserbezug von der Bodensee-Wasserversorgung erwartet, bei Prüfungskosten durch die Gemeindeprüfungsanstalt und beim Rückgang der Zinsaufwendungen durch die Rückführung der Darlehen.

Bezüglich der Erneuerung der Zubringerleitung DN 200 nach Waldhausen, wurde im Oktober 2019 ein Förderantrag gemäß den Richtlinien der Wasserwirtschaft gestellt. Die letzte Maßnahme aus dem Sanierungskonzept hat Gesamtkosten von 375 000 Euro.

Kostenintensiv ist die Spülbohrung unter der B 27. Die Maßnahme führt vom Übergabeschacht in Heidersbach/Waldhausen zum Eingang des Stadtteils Waldhausen. js

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019