Zwei Türchen öffnen sich

Buchen.Das 19. und das 20. Türchen des Lions-Adventskalenders öffnen sich am Samstag und Sonntag. 85 Gewinne im Gesamtwert von 5830 Euro werden bei der Wochenendziehung des Adventskalenders ausgeschüttet.

Das 19. Türchen: Mit acht Gutscheinen im Wert von je 25 Euro beteiligt sich M. Follhoffer GmbH & Co KG in Walldürn verteilt auf die Nummern 2584, 2749, 6110, 4716, 6579, 5864, 4050, 7023. Ein Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet im Wert von 380 Euro gibt es von der Firma Hoffmann+Krippner mit der Nummer 2813. Über eine Wochenendausfahrt mit einem Jaguar I-Pace Elektroauto im Wert von 500 Euro vom Autohaus Brückner & Hoffmann Jaguar in Kürnach darf sich der Besitzer mit der Nummer 2520 freuen.

Zehn Bargeldgutscheine hat die Germann Russian Software Engineering GmbH in Höpfingen eingelegt (3412, 8165, 4126, 8053, 5936, 3651, 7763, 7792, 1659, 8801). Mit 20 Bargeldgewinnen über je 50 Euro beteiligt sich die Kinderarztpraxis Dr. Pierre Mahlik aus Buchen verteilt auf die Nummern 5305, 6269, 1216, 1006, 6101, 7303, 6559, 4849, 7174, 2656, 1899, 3549, 4994, 2134, 4380, 6219, 2473, 4510, 4542, 4869.

Das 20. Türchen: Zehn Gutscheine für e Gesundheitschecks im Wert von je 100 Euro hat das Kraft-Werk Schwarzach Oliver Caruso in den Adventskalender gelegt (7847, 7136, 2992, 5896, 2081, 1506, 8746, 5464, 3650, 3494). Mit zehn Gutscheinen im Wert von je 75 Euro beteiligt sich die Praxis Dr. Schüßler, B. Wagner, I. Wagner, Dr. Elei in Buchen (2655, 6548, 6769, 3269, 4197, 8274, 4089, 6457, 4188, 5273). Fünf Bargeldgutscheine über je 100 Euro kommen von der Kinderzahnarztpraxis Dr. Angelika Schüßlermit den Nummern 6930, 4262, 4009, 2367, 8680. Mit 20 Einkaufsgutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich die Weberei Pahl in Külsheim (5554, 4819, 6531, 3125, 3533, 3882, 7793, 1916, 7619, 4922, 4845, 3464, 3510, 1205, 1051, 4363, 5188, 7116, 7140, 6782).

