Zwei Fahrer unter Drogen

Buchen.Gleich zweimal stießen Polizeibeamte am Mittwoch in Buchen auf Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Morgens um 8 Uhr kontrollierte eine Streife einen 18-Jährigen. Nach einem positiven Drogentest gab der junge Mann zu, Rauschgift konsumiert zu haben. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen. Am Nachmittag wurde ein 27-Jähriger angehalten. Aufgrund einiger Anzeichen, dass auch er unter Drogen stehen könnte, sollte er einen Urintest machen. Er wurde jedoch vorher durchsucht, so dass seine Pläne schiefgingen: Er hatte nämlich mit Urin gefüllte Reagenzgläser in seinen Hosentaschen. Nachdem diese weg waren, musste er den regulären Test machen und so verlief der Test positiv.

Er gab dann zu, regelmäßig Joints zu rauchen. Auch er musste zu einer Blutentnahme mitkommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019