Zwei Buslinien fallen aus

Hettingen.Die Ortsdurchfahrt Hettingen ist ab Montag, 10. August, wegen der Fahrbahndeckensanierung gesperrt. Die Sperrung wirkt sich auch auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus, wie die Stadt Buchen mitteilte. Die Buslinien 844 und 842 können in den drei Wochen der Vollsperrung nicht bedient werden. Der Stadtbus kann Hettingen nur bis zur Jahnstraße anfahren und fährt dann über die Blasse wieder nach Buchen.

Die Busse Richtung Rinschheim fahren direkt von Buchen über die Eberstadter Straße nach Götzingen, Rinschheim und dann weiter. Es werden Ersatzbushaltestellen in Rinschheim in der Götzinger Straße und in Götzingen bei der Rinschheimer Straße eingerichtet. Rinschheim und Götzingen werden hierbei aufgrund der Umleitung in umgekehrter Reihenfolge angefahren werden.

