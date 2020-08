Zuwachs für die zukünftige Dauerausstellung

Buchen.Die kurz vor der Eröffnung stehende Ausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ zur sakralen Kunst in der Region im Bezirksmuseum Buchen hat bedeutenden Zuwachs erfahren: Das Künstlerehepaar Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh stellten dem Museum die Skulptur „Ecce homo“ zur Verfügung. Sie hat ihren Platz im Raum mit den herausragenden Kunstwerken – zum Beispiel ein gotisches Astkreuz und zwei Gemälde aus der Rubens-Schule – gefunden.

In der rund zwei Meter hohen Skulptur greift Rolf Hamleh in der ihm eigenen Art ein Grundmotiv der christlichen Ikonographie auf: die Zurschaustellung Jesu nach dem Verhör bei Pontius Pilatus. In der biblischen Passionsgeschichte wird Jesus nach der Geißelung, der Dornenkrönung und der Verspottung von Pilatus zur Schau gestellt mit den Worten: „Seht, welch ein Mensch“ (lateinisch: „Ecce homo“). Bei Rolf Hamleh, der seine geschmiedeten Skulpturen aus altem Eisenwerkzeug gestaltet, ist Jesus mit gesenktem Kopf an das Kreuz gekettet mit expressiv gespreizten Fingern. Die Skulptur war bereits bei mehreren bedeutenden Ausstellungen – unter anderem in Passau, Brescia und Sankt Blasien – zu sehen.

Aussage wird verdoppelt

Die Skulptur wurde im Bezirksmuseum so aufgestellt und ausgeleuchtet, dass der Schatten des gedemütigten Christus, auf die weiße Wand geworfen, die Aussage des Kunstwerks verdoppelt.

Bei der Übergabe während einer Arbeitsphase im Museum bedankte sich Dr. Wolfgang Hauck, der Vorsitzende des Vereins Bezirksmuseum, bei den beiden Künstlern. Die Skulptur sei eine willkommene Ergänzung, aber auch ein Kontrast zu den ausgestellten Kunstwerken, die aus früheren Jahrhunderten stammen.

Besucher des Bezirksmuseum müssen sich allerdings noch einige Zeit gedulden, bis sie die Skulptur „Ecce homo“ und die gesamte Ausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ sehen können. Ursprünglich sollte die zukünftig größte Dauerausstellung in sechs Räumen des Trunzerhauses im Mai beim Internationalen Museumstag eröffnet werden. Die Corona-Pandemie machte den Ausstellungsmachern allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung. Zwei Monate lang konnte überhaupt nicht an die abschließenden Arbeiten gegangen werden, danach war nur ein eingeschränktes Arbeiten möglich. Um nicht mit der Sonderausstellung zu den jüdischen Bürgern Buchens, die am 80. Jahrestag der Deportation der badischen Juden nach Gurs (21. Oktober) eröffnet werden soll, zu kollidieren, ist nun nun daran gedacht, die Dauerausstellung in der Vorweihnachtszeit zu eröffnen. str

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020