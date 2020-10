Zuschüsse bewilligt

Buchen.In der Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Buchen im Alten Rathaus hat das Gremium Zuschüsse für verschiedene Vereinsprojekte beziehungsweise Anschaffungen bewilligt. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz unserer Bürger durch die Vereinsförderung anzuerkennen“, betonte Bürgermeister Roland Burger. „Wir wissen um die besonderen Herausforderungen für die Vereine in dieser Corona-Zeit.“ Umso wichtiger sei es, die Vereine bei anstehenden Investitionen wirkungsvoll zu unterstützen.

Der Tennisclub Götzingen erhält für die Modernisierung und Renovierung seines Clubheims und der Außenanlage einen Zuschuss in Höhe von 1563 Euro. Der Gesangsverein „Eintracht“ Götzingen wird für die Anschaffung eines neuen E-Pianos mit 466 Euro gefördert.

Bewilligt wurde auch der Zuschuss an den FC Hettingen in Höhe von 10 080 Euro für den Bau eines Soccer-Courts, ein Minispielfeld für den Kinder- und Jugendfußball.

Einen Betrag in Höhe von 12 259 Euro erhält die Kolpingsfamilie für das Anlegen von Stellplätzen am Kolpingheim und den Bau einer Garage. Das Bildungshaus Bödigheim bekommt eine Förderung für die Neu- und Umgestaltung des Pausenhofs in Höhe von 5962 Euro. Für die Anschaffung eines Schrankes für die Vereinshütte wird der TTSC Buchen mit 200 Euro gefördert.

