Zusammenstoß mit Geländewagen

Bödigheim.Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Sonntag kurz vor 18 Uhr in Bödigheim zu. Ein 60-Jähriger wollte mit seinem Audi von der Schloßstraße kommend über die Hauptstraße fahren. Dabei übersah er offenbar den auf der Hauptstraße aus Richtung Seckach kommenden Geländewagen-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige Lenker des Ssangyong leicht verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020