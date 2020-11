Zusammenführung sorgt für Redebedarf

Buchen.Lebhafte Diskussionen und eine rege Nachfrage gab es kürzlich bei der konstituierenden Sitzung des Buchener Gesamtelternbeirats. In der Aula der Abt-Bessel-Realschule ging es um die Zusammenführung mit der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule im Sommer 2021 zu einem Schulverbund.

2016 fiel die Entscheidung

Bürgermeister Roland Burger stellte die Beschlusslage und den Werdegang der Karl-Trunzer-Werkrealschule hin zur Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule und die damit einhergehende organisatorische Verbindung mit der Abt-Bessel-Realschule ausführlich dar. Hierbei verwies der Bürgermeister auch auf die seinerzeit getroffenen Vereinbarungen und verlas eine Stellungnahme des Gesamtelternbeirates aus dem Jahr 2016.

Um räumliche und organisatorische Prozesse besser zu koordinieren und zu optimieren und den Raumbedarf der Verwaltungen zu verkleinern, wurde der Beschluss zur Umwandlung der Karl-Trunzer-Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule daran geknüpft, dass nach einem Übergangsprozess von circa vier Jahren ein Verbund mit der Abt-Bessel-Realschule hergestellt wird.

Hierbei verwies Burger jedoch mehrfach darauf, dass beide Schulen selbstständig bleiben und auch ausdrücklich darauf, dass die Schulen ihre Namen behalten werden. Jede Schule werde ihren eigenen Korrektor erhalten und dadurch ihre Identität bewahren.

Die Schulen würden auch nach außen und jeweils bei der Vorstellung der Sekundarstufe für die Viertklässler als eigenständige Schulen vorgestellt. Auch an dem Wechselverhalten und den Wechselmöglichkeiten zwischen den Schulen wird sich nichts verändern, versicherte er.

Lehrer helfen schon jetzt aus

Auch die zukünftige Rektorin, Monika Schwarz, betonte, dass beide Schulen ihre Eigenständigkeit und ihre Identität behalten werden. Auch der Austausch von Lehrern sei nicht ohne weiteres möglich, wobei Schwarz darauf hinwies, dass bereits bisher bei Engpässen Lehrer der Realschule in der Gemeinschaftsschule aushelfen würden.

In diesem Zusammenhang machte Bürgermeister Burger darauf aufmerksam, dass die derzeitige Ausbildung der Lehrer sich geändert habe und künftig der Ausbildungsgang der Lehrkräfte universell auf die Sekundarstufe (ab Klasse 5) ausgerichtet sei, so dass nach Abschluss der Ausbildung ein Einsatz sowohl in einer Gemeinschaftsschule als auch in einer Realschule möglich sei. Die neu gewählten Elternvertreter der Gemeinschaftsschule hatten bei der angeregten Diskussion ausreichend Möglichkeit, ihre Sorgen und Ängste und die Fragen der Eltern vorzutragen.

Rolle von Scheuermann gewürdigt

Sie erhielten sowohl von Burger als auch von Schwarz als zukünftige Rektorin und geschäftsführende Schulleiterin der Buchener Schulen ausführliche und detaillierte Antworten. Mehrfach wurde in der Diskussion auch das Engagement und die Rolle des bisherigen Rektors der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule, Walter Scheuermann, gewürdigt und betont. Besprochen wurden auch die Themen Ferienregelung 2021/22, Präsenz- und Digitalunterricht sowie die Schülerbeförderung (siehe weiterer Bericht).

